Otázne je, či Danko vedel, s kým komunikuje, tvrdí Raši

BRATISLAVA - Zodpovednosť musí vyvodiť každý sám. Otázne je, či šéf Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vôbec tušil, s kým komunikuje. V súvislosti s medializovanými nahrávkami rozhovoru Danka s Alenou Zs., obvinenou v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, to v stredu pred rokovaním vlády povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Zverejniť by sa podľa neho mala celá jej komunikácia aj s ostatnými osobami, ako napríklad s advokátom Danielom Lipšicom.

"Záver a zodpovednosť musí vyvodiť každý sám. Ide o výsostne intímnu alebo súkromnú záležitosť," povedal Raši s tým, že Marian K. a Alena Zs. si nahrávali viaceré osoby vrátane politikov, aby ich mohli diskreditovať. Otázne je podľa neho, prečo bol zverejnený tento rozhovor teraz a prečo ešte neboli zverejnené ďalšie, ak také sú. "Mňa osobne zaujíma rozhovor pani Aleny Zs. a celá komunikácia s Danielom Lipšicom," podotkol Raši a zdôraznil, že zverejniť sa má celá komunikácia, aby sa vedelo, kto s kým a ako komunikoval.

Dodal, že Dankov rozhovor s Alenou Zs. sa netýka politiky ani biznisu. Na mieste je podľa neho otázka, či šéf parlamentu tušil s kým sa vôbec rozpráva. Podotkol, že ak by to aj tušil, nemohol vedieť, ako táto osoba skončí a do čoho sa všetkého zapletie.

"Teraz, keď vieme, že bolo Kočnerovo komando, to nikto za normálne považovať nemôže. V čase, keď pán Danko komunikoval s danou dámou, tak zrejme ani netušil, s kým komunikuje," reagoval Raši na otázku, či ich komunikáciu považuje za normálnu. Podľa vlastných slov by s neznámou ženou takýmto spôsobom nekomunikoval. Raši poznamenal, že na jeho mieste by "hlavne nekomunikoval" a dodal, že vysvetliť by to mal Danko.

Nahrávky a prepisy zverejnili viaceré médiá. Zvukové záznamy získali z dokumentov, ktoré má medzinárodná novinárska organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Danko pred časom povedal, že meno Aleny Zs. mu nič nehovorí. Jeho hovorca Tomáš Kostelník v reakcii na telefonáty uviedol, že sa nebudú detailne vyjadrovať k "navádzacím a účelovým otázkam" mesiac pred voľbami. Zopakoval, že Danko sa s Alenou Zs. nestretol.

Alena Zs. sa na pojednávaní v prípade Kuciakovej vraždy priznala, že komunikovala s bývalým podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD), predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS), bývalým prokurátorom Reném Vanekom, predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom, predsedom opozičného hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ako aj s advokátom Danielom Lipšicom.