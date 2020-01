Hanba pre Slovensko: V rebríčku korupcie si pohoršilo, skončilo na chvoste EÚ

V minulom roku skončilo Slovensko na 59. mieste, teda o dve priečky nižšie ako v roku 2018 a až o päť miest horšie ako na začiatku volebného obdobia v roku 2016. Uvádza to TIS s tým, že za Slovenskom je z krajín EÚ už len päť krajín, a to Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko.

Zdroj: Transparency International

Podľa TIS za to môže neúspešný boj proti korupcii a to na základe verdiktov Špecializovaného trestného súdu. "Dve tretiny potrestaných prípadov sa týka malej korupcie do 500 eur, 40 % dokonca len do sto eur. Navyše celkový počet rozhodnutých prípadov v rokoch 2016 - 2019 oproti obdobiu 2012 - 2015 klesol o tretinu," uvádza TIS a dodáva, že výrazne klesol aj počet odsúdených politikov, sudcov, policajtov či prokurátorov. "Kým v súčasnom volebnom období do októbra 2019 bolo takýchto len 12 prípadov, v tom minulom až 30," informuje TIS.

Ako ďalej upozorňuje, na korupciu vo verejnom obstarávaní sa stále viac sťažujú podnikatelia. "V nedávno zverejnenom špeciálnom prieskume Eurobarometer medzi manažérmi firiem až 52 % respondentov tvrdilo, že kvôli korupcii nevyhrali v posledných troch rokoch aspoň jeden tender na verejnú zákazku," uvádza TIS s tým, že je to najviac zo všetkých krajín EÚ.

Česko si tiež výrazne pohoršilo

Česká republika si vlani výrazne pohoršila v celosvetovom rebríčku vnímanej korupcie. Prepadla sa o šesť pozícií na 44. miesto. Jedným z dôvodov podľa medzinárodnej organizácie Transparency International (TI), ktorá rebríček zostavuje, sú kauzy premiéra Andreja Babiša. Ten to odmieta.

"V Českej republike škandály z poslednej doby týkajúce sa premiéra a jeho snáh získať verejné prostriedky pre jeho firmu skrze dotácie EÚ ukazujú na zarážajúce nedostatok politickej integrity," konštatuje Transparency International v medzinárodnej verzii svojej správy. Poznamenáva tiež, že škandály ukazujú aj na nedostatočnú transparentnosť financovania politických kampaní.

Andrej Babiš Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Babiš tvrdenia TI odmieta. "Myslím, že korupcia u nás významne poklesla. Nepamätám si za éru môjho pôsobenia v politike, že by vo vláde alebo niekde bol nejaký zásadný korupčný škandál," povedal pri pracovnej ceste v Izraeli politik, ktorý je v ČR trestne stíhaný kvôli kauze Bocianie hniezdo.

Česko vlani na rebríčku, ktorý štáty hodnotí na škále 0 (obrovská vnímaná korupcia) až 100 (žiadna vnímaná korupcia), získalo 56 bodov, teda o tri menej ako v roku 2018. Na zdieľanej 44. pozícii vlani SR skončila spolu s Kostarikou, Gruzínskom a Lotyšskom.

Maďarsko skončilo predposledné v EÚ

Do prvej desiatky sa vedľa Dánska a Nového Zélandu (obe 87 bodov) dostali ešte Fínsko, Singapur, Švédsko, Švajčiarsko, Nórsko, Holandsko, Nemecko (80 bodov) a Luxembursko. Veľká Británia skončila na zdieľanom 12. mieste, Spojené štáty s Francúzskom na zdieľanom 23. mieste (69 bodov).

O poznanie horšie je na tom ďalšia mocnosť Čína, ktorá s 41 bodmi skončila 80. rovnako ako India. Pre Čínu ale aj toto umiestnenie znamená vzostup o sedem pozícií. O jedno miesto si polepšilo aj Rusko, aj keď rovnako s 28 bodmi skončilo až 137.

V rámci 28 krajín Európskej únie, ktoré majú priemerné hodnotenie 64 bodov, je Česko 19. Slovensko je v tomto porovnaní s 50 bodmi šieste od konca. Ešte horšie je na tom Maďarsko, ktoré je so 44 bodmi v EÚ spolu s Rumunskom predposlednou a celosvetovo až 70.

Maďarský priemér Viktor Orbán Zdroj: SITA/AP/Julien Warnand

Na úplnom konci rebríčka sú Somálsko (deväť bodov), Južný Sudán (12 bodov), Sýria (13 bodov), Jemen (15 bodov) a Venezuela (16 bodov). Najhoršie priemerné hodnotenie zo všetkých regiónov má subsaharská Afrika s 32 bodmi. Celosvetový priemer je 43 bodov.