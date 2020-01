V Pezinku pokračuje proces v prípade vraždy poslanca: Obvinený Peter vinu stále odmieta

Bývalého hasiča Petra P., ktorý odmieta podiel na vražde Rakovského, na proces eskortovali z ústavu na výkon väzby. Na štvrtkové pojednávanie je predvolaných viacero svedkov. Niektorí sa ospravedlnili a nedostavili sa a následne procesné strany súhlasili s čítaním ich písomných výpovedí z prípravného konania.

Vo veci sa začalo po prvý raz konať 18. decembra. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), obžalovaný a jeho obhajca Tomáš Rosina na úvod verejného zasadnutia vtedy odmietli uzatvoriť dohodu o vine a treste. Peter P. z Veľkého Krtíša je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v jednočinnom súbehu zo zločinom všeobecného ohrozenia a prečinu poškodzovania cudzej veci.

"Nikdy som nebohého nepoznal a nikdy som o ňom nepočul, počul som o ňom len v správach, keď bol zavraždený. Nikdy v živote som nikomu neublížil. Dôrazne odmietam spáchanie tohto skutku. Podľa obžaloby som sa mal dopustiť skutku s ďalšími osobami. Kto sú tie osoby a kde sú? Odmietam, že by som sa niekedy ocitol na adrese, kde bol zavraždený pán Rakovský," uviedol v decembri obžalovaný.

Pred súdom vtedy vypovedala svedkyňa a zároveň poškodená, matka zavraždeného Rakovského a jeho otec. Otec zavraždeného nepozná obžalovaného a nikdy ho nevidel a ani o ňom nepočul. Svojho syna videl dva dni pred smrťou. Tvrdí, že na ňom nebolo vidieť, že by bol v strachu, ohrození a že by sa mu niekto vyhrážal. "Keby sa mu niekto vyhrážal, povedal by o tom, bol takej povahy. Nemám potuchy, kto by to mohol spáchať," povedal.

Rakovského zavraždili v júli 2013 v Žiari nad Hronom. Pri atentáte bol použitý nástražný výbušný systém, ktorý bol umiestnený na spodnej časti jeho vozidla. Počas jazdy vozidlo vybuchlo a poslanec utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Motív jeho vraždy nie je stále známy. Rakovský sa venoval civilnému právu. V prípade dokázania viny pred súdom hrozí Petrovi P. trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie. Okrem štvrtka je vytýčené hlavné pojednávanie aj na pondelok (27.1.) na 5. februára a napokon 2. a 3. marca.