Kauzu vraždy poslanca Rakovského odročili na začiatok júna

"Senát pojednávanie odročil na 5. a 18. júna, pričom 5. júna bude súd pokračovať v ďalšom dokazovaní výsluchmi svedkov a v prípade skončenia dokazovania pristúpi k záverečným rečiam," dodala Kudjáková. Začiatok pojednávania sa posunul o približne polhodinu z dôvodu nahlásenej bomby na viacerých slovenských súdoch.

"Z publikovaného dokazovania na dnešnom pojednávaní nevyplynuli skutočnosti, ktoré by potvrdzovali to, že by sa môj klient dopustil skutku, ktorý je predmetom podanej obžaloby. Nevyplynulo to ani zo zvukových záznamov, ktoré boli predmetom pojednávania. Nie je ani zrejmé, čo majú tieto zvukové záznamy preukazovať," povedal obhajca Tomáš Rosina. Podľa jeho slov sa aj obžalovaný v tomto smere vyjadroval, že nerozumie a nie je mu zrejmé, akú spojitosť so skutkom, ktorý je dôvod obžaloby, majú tieto zvukové záznamy.

Súd doteraz vypočul viacero svedkov

Z vraždy, ktorá sa odohrala v júli 2013, keď poslanec zahynul pri výbuchu svojho auta, je obžalovaný Peter P. Súd doteraz vypočul viacero svedkov, znalcov a pozostalých. Vo veci sa začalo po prvý raz konať 18. decembra 2019. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), obžalovaný a jeho obhajca Tomáš Rosina vtedy odmietli uzatvoriť dohodu o vine a treste.

Peter P. z Veľkého Krtíša je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v jednočinnom súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia a prečinu poškodzovania cudzej veci. Peter P. vinu odmieta a zavraždeného podľa vlastných výpovedí vôbec nepoznal.

Rakovského zavraždili v júli 2013 v Žiari nad Hronom. Pri atentáte bol použitý nástražný výbušný systém, ktorý bol umiestnený na spodnej časti jeho vozidla. Počas jazdy vozidlo vybuchlo a poslanec utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Motív jeho vraždy nie je stále známy. Rakovský sa venoval civilnému právu. V prípade dokázania viny pred súdom hrozí Petrovi P. trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.