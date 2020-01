Najnovší PRIESKUM: Na prvom mieste Smer, Za ľudí a PS/Spolu klesajú

BRATISLAVA - Parlamentné voľby by v týchto dňoch vyhrala strana Smer-SD. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky z agentúry AKO pre televíziu TA3. Prieskum bol vykonávaný po sviatočnom období telefonickým spôsobom.

Prieskumu sa zúčastnilo 1 000 respondentov a vykonával sa telefonicky 7. ,8. a 9. januára 2020. Vládny Smer by získal prvenstvo so svojími 17,7 percentami, nasledovaný by bol Kotlebovcami-ĽSNS s 11,7 percentami. Na treťom mieste by sa umiestnili kiskovci zo Za ľudí s 10,4 percentami

Pokles zaznamenali opäť PS/Spolu, ktorí sa na štvrté miesto dostali s 9,1 percentami. Nasledujú Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s 8,3 percentami. Výsledky pokračujú stranou Borisa Kollára Sme rodina (7,6 percent), Richard Sulík by s SaS dosiahol 6,8 percent. Kresťanskí demokrati by získali 6,2 percenta voličov a rovnako tak aj národniari z SNS. Minimálne, 5-percentné kvórum by nesplnila strana Most-Híd, ktorá dosiahla len 4,1 percent, a teda by zostala pred bránami parlamentu.

Rovnako je to pre Dobrú voľbu Tomáša Druckera s výsledkom 3,2 percent, Maďarskú komunitnú spolupatričnosť (MKO-MKS) 2,5 percent, Vlasť Štefana Harabina (1,7 percent). Na záver ostali ešte Socialisti.sk (1,1 percent) a Demokratická strana s výsledkom 0,8 percent.

Strana Počet percent (január 2020) Počet percent (november 2019) Smer-SD 17,7 18,4 ĽSNS 11,7 10,4 Za ľudí 10,4 12,5 PS/Spolu 9,1 12,4 OĽaNO 8,3 7,6 Sme rodina 7,6 7,1 SaS 6,8 6,3 KDH 6,2 6,4 SNS 6,2 6,4 Most-Híd 4,1 3,5 Dobrá voľba 3,2 3,2 MKO-MKS 2,5 - Vlasť 1,7 2,1

Z novembrových čísel agentúry AKO je zjavné, že pokles zaznamenal vládny Smer-SD, Za ľudí a podstatnú stratu percent je vidieť aj v koalícii PS/Spolu. Naopak získali Kotlebovci-ĽSNS, OĽaNO, Sme rodina, SaS či Most-Híd. Bugárovci by však stále zostali pred bránami parlamentu.

Počty mandátov

V kontexte získaných kresiel v parlamente ide o 31 kresiel pre Smer-SD, 21 pre ĽSNS, 18 obsadí Za ľudí, 17 PS/Spolu, 15 OĽaNO, 14 mandátov by získala Sme rodina, 12 liberáli zo SaS, Kresťanskí demokrati z KDH by získali spolu s SNS po 11 mandátoch.

Súčasná vládna koalícia by teda vládu nemohla zostaviť. Je to však hlavne preto, lebo Most-Híd by sa do parlamentu ako subjekt nedostal.