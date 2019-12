Silvester sa blíži! Policajti budú mať plné ruky práce: Na toto si dajte pozor, výzva záchranárov

BRATISLAVA - Policajti budú počas silvestrovskej noci na Slovensku dohliadať na verejný poriadok v uliciach. Zároveň pripomínajú zásady správneho používania pyrotechniky. Tú by si mali ľudia kupovať len u certifikovaných predajcov a s návodom na použitie. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

„Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela,“ varuje polícia. Pred zapálením by si mali ľudia prečítať návod, zistiť, či je dosť dlhá zápalná šnúra, a až potom ju zapáliť.

Nikdy neodpaľujte rakety pod stromami

Dôležité je aj nezapichnúť rakety do zeme, ale vložiť ich do fľaše naplnenej pieskom. „Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí,“ dodáva. Ak rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra, nevybuchnú, nemali by sa k nim ľudia približovať ani sa pokúšať ich opätovne odpáliť.

Zavrite okná aj dvere

„Pri odchode z bytu treba zavrieť okná a zamknúť vchodové dvere. Kľúč nepatrí pod rohož, vezmite ho so sebou,“ upozorňuje polícia. Ako dodala hovorkyňa, časový spínač na svetlá možno použiť na vytvorenie dojmu, že byt nie je prázdny. Ľudia by si mali dávať pozor aj na osobné veci v preplnených hromadných dopravných prostriedkoch, v podnikoch či v uliciach.

Na Silvester bez petárd vyzývajú ochranári, mesto i aktéri turizmu

Výzvu na strávenie silvestrovskej noci bez zábavnej pyrotechniky adresujú návštevníkom Vysokých Tatier ochranári z Tatranského národného parku (TANAP), samospráva mesta Vysoké Tatry i Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT). Ohňostroje a petardy podľa nich neškodia len zvieratám svojím hlukom a svetelnými efektmi. Upozorňujú tiež na ich antiekologické aspekty.

Používanie pyrotechniky počas silvestrovských osláv i zimných mesiacov vôbec je podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka pre voľne žijúcu tatranskú faunu extrémne stresujúce. Dôvodom nie je len veľmi citlivý sluchový aparát zvierat, ale i dlhé doliny a skalné steny, ktoré poskytujú vhodné podmienky na šírenie a zosilnenie hlasných zvukových efektov.

Zvieratá trpia najviac

Zvieratami, ktoré sú podľa jeho ďalších slov postihnuté vystreľovanou pyrotechnikou najviac, sú kamzíky vrchovské tatranské. „V snahe uniknúť za každú cenu pred nebezpečenstvom sa jeden alebo všetky jedince dávajú na útek, často aj cez veľmi nepriaznivý terén, čo môže spôsobovať zranenia, prípadne až strhnutie lavíny a smrť vyplašených kamzíkov,“ vysvetlil. I preto, ako dodal, vydáva TANAP každoročne výzvu smerom k tatranským rekreačným zariadeniam a ich klientom, aby sa počas novoročných osláv vzdali používania zábavnej pyrotechniky.

Na protiekologické aspekty zábavnej pyrotechniky upozorňuje samospráva mesta Vysoké Tatry. „Decembrové sviatočné dni by mali byť v prvom rade o spolupatričnosti k sebe navzájom, o tolerancii k druhým, ale takisto k prírode, ktorej my ľudia dávame zabrať čoraz viac a viac. Zábavná pyrotechnika nemá s ekologickým prístupom nič spoločné,“ uvádza na svojom webovom sídle a upozorňuje na zdraviu škodlivé splodiny, smrad i zostávajúci neporiadok.

K podpore silvestrovských osláv bez ohňostrojov a petárd sa pridáva i ZCR VT. Silvester bez zábavnej pyrotechniky propaguje sériou fotiek zvierat na sociálnych sieťach, ako aj priamo v informačných kanceláriách či prostredníctvom slučky, ktorá sa premieta na recepciách členských zariadení. „Používanie pyrotechniky je pre divé aj domáce zvieratá stresujúce, a okrem toho je na území TANAP-u zakázané. Zachovajme v našom regióne pokoj, za ktorým sem ľudia chodia, aj počas Silvestra,“ apeluje na silvestrovských turistov riaditeľka ZCR VT Lenka Rusnáková.

Nenechávajte svoje nápoje bez dozoru

Polícia neodporúča nosiť so sebou vyššiu hotovosť. „Pri odchode na parket nechávajte nápoj bez dohľadu. Kým sa k stolu opäť vrátite, v nápoji už môže pribudnúť droga. Po vypití môžete nad sebou stratiť kontrolu, v iných prípadoch môžete upadnúť do útlmu,“ upozorňuje polícia, podľa ktorej to môže využiť páchateľ a v bezvládnom stave môže obeť okradnúť alebo sa môže obeť stať objektom sexuálneho trestného činu.

Počas nasledujúcich dní bude polícia dávať pozor aj na plynulosť cestnej premávky. Preto upozorňujú vodičov, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu. Pre chodcov a cyklistov odporučili používať reflexné prvky. „Chodci predvídajte, prechádzajte cez cestu na miestach na to určených, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia, neriskujte,“ uzavrela polícia.