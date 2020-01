Pekné počasie nečakajte: Dnes bude oblačno, na hrebeňoch Tatier sa očakáva víchrica

Ojedinele sa bude tvoriť poľadovica a k večeru sa na severe môžu tvoriť snehové jazyky. Najvyššia denná teplota -3 až 3 °C, v západnej polovici väčšinou 3 až 8 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m bola ráno okolo -1 °C, do večera sa ochladí na -6 °C.

Najlepšie predpovede nájdete TU.

Fúkať bude západný až severozápadný vietor 4 až 10 m/s (15 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (50 km/h). Na východe a Gemeri bude fúkať väčšinou len slabý vietor. Na hrebeňoch hôr bude prudký až búrlivý vietor, na hrebeňoch Tatier sa očakáva spočiatku víchrica. Predpokladané množstvo zrážok je do 3 mm, v severnej polovici do 8 mm.

Zdroj: SHMÚ

Zľadovatený sneh na ceste

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je v hornatejších oblastiach povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hr. 1-3 cm.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na HP Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh do 1 cm. SSC upozorňuje vodičov, že zľadovatený sneh s hrúbkou 2 cm sa miestami nachádza na ceste II/578 Skalka - Kremnica.

Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 50 m v lokalitách Dunajská Streda a Veľký Meder a do 100 v lokalitách Nitra, Vlčkovce, Beladice, Tesárske Mlyňany, Šurany, Nové Zámky, Komárno, Hurbanovo, Šrobárová, Zemianska Olča, Zeleneč, Zavar a Čataj. Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop (cesta I/78), HP Šútovce (cesta III/1774) a HP Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez HP Fačkovské sedlo je od 1. novembra 2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.