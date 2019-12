Polovicu emisií z dopravy nedokážeme vôbec ovplyvniť, hovorí český odborník

Členské krajiny Európskej únie sa do roku 2030 zaviazali znížiť produkciu emisií o 40 percent. Zároveň by v rámci Európskeho ekologického dohovoru, ktorý tento mesiac predstavila nová predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, chceli do roku 2050 dosiahnuť v Európe úplnú uhlíkovú neutralitu.

Dosiahnutie požadovaného zníženia emisií o 40 percent do roku 2030 je podľa neho splniteľné, ťažšie sa však bude dosahovať najmä vo veľkých mestách. „Priemyselné mestá s množstvom lokálnych kotolní a hustou dopravou, ako je tu u nás v ostravskom regióne alebo u vás v Bratislave a Košiciach, nedosiahnu zníženie ľahko. Bude potrebné veľmi detailne zmapovať zdroje znečistenia a s maximálnym úsilím využiť ich potenciál na zlepšenie,“ povedal Dědič.

V rozhovore uviedol, že okrem Európskej únie (EÚ) sa snaží globálnu klimatickú situáciu ovplyvňovať aj OSN. „V súčasnosti sa zmeny rodia aj v európskych štátoch, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ. Dobrá spolupráca funguje v rámci Európskej hospodárskej komisie OSN, kde sa snažíme podobné limity, ktoré fungujú v EÚ, preniesť aj do oblasti Kaukazu a južných krajín Európy. Do značnej miery sa to darí, aj keď je to proces časovo náročný,“ vysvetlil.

Časovú náročnosť zmien považuje za jeden z hlavných problémov aj v Českej republike a na Slovensku. Zavádzanie zmien do praxe je podľa neho v krajinách strednej Európy pomalšie než v iných krajinách. „Keď sa zhováram s kolegami z EÚ, často počúvam, že dokážu napríklad celú flotilu vozidiel mestskej hromadnej dopravy v danom meste vymeniť za elektrifikovanú v pomerne krátkom čase. U nás je to zložitejšie a zároveň to trvá dlhšie,“ dodal Dědič.