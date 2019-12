Vianoce nášho detstva: Pozrite sa, čo nadeľoval Ježiško pod stromček v minulom tisícročí

Nejeden z nás si určite rád zaspomína na to, ako sa skôr oslavovali Vianoce. Dnešný zhon, pôžičky na darčeky a stokrát opakované rozprávky v televízii vôbec nepripomínajú vtedajšiu atmosféru. Vianoce v 70. – 80. rokoch boli hlavne o rodinnej pohode, boli pokojnejšie. Bolo zvykom, aby starí rodičia alebo teta s ujom vzali malé deti na prechádzku niekam von, napríklad do lesa. Spomínalo sa i na mŕtvych, takže súčasťou prechádzky bol cintorín a zapálenie sviečok. Deti si užili čerstvý vzduch, vytrávilo im a trošku aj prestali vnímať, čo sa deje. Keď totiž sedeli doma, boli napäté a stále čakali na príchod Ježiška. Bolo to i praktické, pretože rodičia museli ozdobiť stromček, naukladať podeň darčeky a rodina doma mohla bez detí pripraviť pravú vianočnú atmosféru. Nielen malí sa tiež po celý rok tešili na rozprávky v televízii. Tie sa na rozdiel od dneška vysielali hlavne na Vianoce. O zábavu detí bolo teda väčšinou postarané až do chvíle, keď gazdiná dávala na stôl typickú štedrovečernú večeru. Tradície a vianočné zvyky sa za desiatky rokov veľmi nezmenili. Na rodine záležalo, či bude piecť vianočné koláčiky, liať olovo, hádzať topánkou, rozkrajovať jablko, posielať lodičky zo škrupiniek so sviečočkou po vode alebo navštívi polnočnú omšu v kostole. Zdroj: profimedia.sk Zato sa zmenila výzdoba našich domovov. Dnes šalieme z hitov Vianoc a stromček každoročne ozdobujeme v inej farbe. Kupujeme nové ozdoby a reťaze a snažíme sa držať jedného materiálu. To naši rodičia v detstve nepoznali. Väčšinou sa to robilo tak, že sa vešali ozdoby, ktoré sa v rodine dedili od predchádzajúcich generácií. Spoločne vedľa seba viseli ozdoby všetkých farieb. Ak sa nejaká rozbila, doplnilo sa to zase inou ozdobou, hoci aj modernejšou. Začalo sa objavovať elektrické osvetlenie, napríklad v tvare lampičiek, muchotrávok alebo hviezdičiek, tradičné voskové sviečky pomaly vymizli. A nesmeli chýbať prskavky, ktoré vytvorili tú pravú atmosféru Vianoc. Zdroj: špunt Dnes urobia najväčšiu radosť pod stromčekom predovšetkým technologické hračky. Na Štedrý deň stromček za vysokými a širokými darčekmi ani nevidno. Nejde pri nich ani tak o kvalitu, ako o kvantitu. Skôr z nich však ľudia mali skutočnú radosť, pretože darčekov dostal každý málo, väčšinou jeden, maximálne dva. Dávali sa hlavne praktické darčeky. Deduško dostal papuče, babička zásteru alebo látkové vreckovky, mladší zase oblečenie, kozmetiku, domáce potreby alebo knižky. Veľa sa totiž čítalo. Pred 50 rokmi leteli hračky ako plyšové opičky mončiči, bábiky barbiny, stavebnice Lego, kazetové magnetofóny, céčka, jojo či klik-klak, svietiace a búchajúce hračky na podporu šikovnosti prstov. Zdroj: SITA/AP/Mark Lennihan Šikovnejšie ženy dostávali materiály na spracovanie ako vlnu, chemlon alebo viskocel, z tých si potom šili originálne kúsky oblečenia. Deti a dospievajúci sa dočkali i nejakého vytúženého darčeka. Bežne sa totiž veľké darčeky typu kazetový magnetofón počas roka nerozdávali. Vianoce teda boli príležitosťou na splnenie aj finančne náročnejších želaní.

Podstatné však je, aby dnešné darčeky – a nemusia ich byť pod stromčekom desiatky – urobili takú istú radosť ako tie, ktoré Ježiško kupoval vo vtedajších obchodoch.