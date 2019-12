PRVÉ FOTO Trnka tesne po obvinení! V teplákoch s cigaretkou a zronený: Pokazili mi Vianoce

Dobroslav Trnka mal nadštandardný vzťah s obžalovaným Marianom Kočnerom, ktorý čelí aj obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Z nahrávky, ktorá bola nedávno medializovaná, vyplýva, že Kočner sa k Trnkovi správal ako k podriadenému. Vulgárne mu nadáva a hovorí, že ho zabijú.

Ide totiž o nahrávku Gorila, ktorou mal Trnka údajne vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Trnka nedávno hovoril o tom, že nie je jasné, že je nahrávka pravá. Polícia ho však teraz obvinila.

"Obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie SIS pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od osoby M.K., túto ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní, pričom tak konal v úmysle zadovážiť sebe a M.K. majetkový prospech a zároveň v úmysle zadovážiť neoprávnenú výhodu osobám, ktorých rozhovory obsahujúce skutočnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu sú zachytené na predmetnej zvukovej nahrávke," napísala polícia.

Urobili to naschvál

Bývalého generálneho prokurátora sa nášmu fotografovi podarilo zastihnúť doma. V teplákoch a s cigaretou v ústach však odmietal čokoľvek povedať. Z garáže ho však bolo počuť ako s niekým telefonuje.

"Dnes mi to doručili. Je to trápne. To spravili naschvál takto pred Vianocami," hovoril Trnka osobe do telefónu.

Dobroslava Trnku začali médiá opäť riešiť po uniknutej nahrávke, na ktorej sa Kočner rozprával s Trnkom. Vytýkal mu, prečo vydieral šéfa spoločnosti Penta Jaroslava Haščáka. Pôvodný záznam nahrávky z kauzy Gorila dlho nevedeli nájsť, pred nejakým časom ju však anonym pustil do obehu.

Nahrávku po ôsmich rokoch objavili pri domová prehliadke Mariana Kočnera, na ktorého podali obžalobu v prípade vraždy Jána Kuciaka. Okrem nahrávky Gorily našli aj audiozáznam rozhovoru medzi Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Trnka má od konca októbra pozastavený výkon funkcie prokurátora.