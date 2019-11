Naď vracia úder! Zvažuje podanie trestného oznámenia: VIDEO Šikana zo strany štátu

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Zvolanie Bezpečnostnej rady SR kvôli Jaroslavovi Naďovi z OĽaNO, ktorý by mal predstavovať "vážnu bezpečnostnú hrozbu pre SR", je len ďalším dôkazom toho, ako štátna moc zneužíva svoje kompetencie. Útočí na tých, ktorí upozorňujú na prešľapy a nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami. V piatok to uviedli predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO.