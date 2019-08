Ďalší pochybný biznis na obrane! Slovenskú pýchu vyrobia Česi, mačka vo vreci za desiatky miliónov

Ešte vlani v septembri oznámil s veľkou pompou minister obrany Peter Gajdoš, že štátna akciová spoločnosť Konštrukta - Defence v Dubnici nad Váhom vyrobí 25 kusov modernizovaných delostreleckých systémov Zuzana 2 v hodnote do 175 miliónov eur, čím vznikne 800 nových pracovných miest. Dodal, že to výrazne oživí domáce zbrojárstvo. "Týmto jednoznačne plníme ďalšiu z téz programového vyhlásenia vlády SR a programu Slovenskej národnej strany, ktorá rozvoj domáceho obranného priemyslu výrazne podporuje," zdôraznil Gajdoš s tým, že "Zuzana je unikátny slovenský výrobok, ktorý je výsledkom výskumu a vývoja našich firiem."

Zdá sa však, že po roku je všetko inak a slová ministra boli len prázdne reči.

Biznis dali priamym zadaním

Najväčšie otázniky vyvoláva výber dodávateľa podvozkov. V minulosti ich totiž vyrábala slovenská práve slovenská firma VAB Sipox, ktorá sa podieľala aj na vývoji a následnom zavedení do armády. Ministerstvo obrany však pri novej verzii húfnice zvolilo zadanie zákazky bez riadnej súťaže, tzv. na priamo. Tento postup s názvom Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante však už vyšetruje aj ÚVO, ani to však nebránilo Konštrukte podpísať minulý týždeň v piatok zmluvu, ktorú zverejnili následne až 30. júla. Sám riaditeľ Roman Ušiak pritom ešte vo štvrtok hovoril o tom, že žiadna zmluva nie je. Konštrukta na naše otázky neodpovedala, iba nám zo sekretariátu poslali v utorok link na už zverejnenú zmluvu. Zaujímavé je, že neoslovili slovenskú firmu, ktorá podvozky dodávala armáde doteraz. "Z Konštrukta Defence nás nikto nekontaktoval aj napriek tomu, že sme viackrát deklarovali výrobnú schopnosť a záujem o výrobu," reagovala spoločnosť VAB Sipox.

Problém je, že spôsob, akým Konštrukta obchod realizovala, zabezpečuje dodávateľom nezrušiteľnosť zmluvného vzťahu. To znamená, že aj keby ÚVO potvrdil nezákonnosť takéto postupu, zmluva by platila aj naďalej.

Úrad vyšetruje Konštruktu

ÚVO tvrdí, že zákon o verejnom obstarávaní uvádza presné podmienky, ktoré musí verejný obstarávateľ splniť, aby mohol zadať zákazku bez verejnej súťaže v medziach zákona. Týka sa to však aj zadávania zákazky iným subjektom/štátnym podnikom. V tomto kontexte je predmetom skúmania aj status daného štátneho podniku, hodnota zákazky, % miery​ pridelených finančných prostriedkov z verejných zdrojov z hodnoty zákazky na jej realizáciu. Zákon umožňuje uplatnenie aj tzv. výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní. Tieto však treba vždy vykladať reštriktívne a uplatňovať len vo výnimočných prípadoch za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní.

„Čo sa týka spoločnosti KONŠTRUKTA - Defence, a.s., úrad toho času vykonáva kontrolu dvoch zákaziek (na predmety „Komplex skupín zbraňovej nadstavby“ a „Podvozok pre delostrelecký zbraňový systém“). Úrad z vlastného podnetu okamžite po zadaní uvedených dvoch zákaziek na predmety „Komplex skupín zbraňovej nadstavby“ a „Podvozok pre delostrelecký zbraňový systém“ preveruje postup spoločnosti Konštrukta Defence,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Jana Zvončeková s tým, že spoločnosť k nim uverejnila oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante, laicky povedané, oznámila úradu zámer zadať zákazky priamo bez otvorenej súťaže.

„Úrad teraz preskúma zadávanie zákazky v širšom kontexte, teda status spoločnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, možnosť zadať zákazku bez vyhlásenia otvorenej verejnej súťaže, resp. postupu pre vyhlásenia zákaziek na úseku obrany a bezpečnosti a ďalšie zákonné súvislosti s tým spojené, teda aj zákonnú povinnosť postupu pri zákazkách z verejných zdrojov,“ dodala Zvončeková.

Podvozok vyrobia Česi

Na prvý pohľad to vyzerá, že obrana podpísala zmluvu so slovenskou firmou. Víťazom sa totiž stala firma MSM Martin. Podľa našich informácií je však táto spoločnosť iba sprostredkovateľom. Nemá totiž s podobnou výrobou skúsenosti ani potrebné kapacity. Ide totiž o opravárenskú firmu, pre ktorú bude podvozky vyrábať česká Tatra Kopřivnice. Tá je ovládaná rovnako ako MSM českým zbrojárom Jaroslavom Strnadom. Okrem iného namočeným v kauze nelegálneho pašovania zbraní do Azerbajdžanu. Zaujímavé však je, že Strnadovi pri majetkovom prevzatí Tatry pomáhala slovenská skupina J&T. V obchodných kruhoch sa hovorí, že akcionárom v českej Tatre by mal byť v súčasnosti aj nemenovaný vysokopostavený slovenský politik. Tatra, ktorý bola v minulosti na pokraji krachu, sa zázračne za posledné roky postavila na nohy najmä vďaka štátnym zákazkám na Slovensku. Dodávala napríklad vozidlá pre armádu alebo hasičské autá pre ministerstvo vnútra, ktoré v tom čase viedol Robert Kaliňák.

Nedá sa to stihnúť

Ako najväčší problém v celom obchode sa však javí fakt, že dodanie hotových húfnic Zuzana2 sa nedá stihnúť. Aj keď riaditeľ Konštrukty Ušiak tvrdí, že všetko bude načas dodané, na konkrétne otázky, ako je možné do roka prejsť fázou vývoja (2 roky), výroby prototypu (1 rok), homologizácie (1 rok) a samotného dodania (9 mesiacov), už neodpovedal.

Existuje preto hrozba, že húfnice síce ministerstvo mať fyzicky bude, ale vojaci ich nebudú môcť využívať alebo nebudú otestované, a teda ani bezpečné pre armádu aj civilov. Zákon totiž stanovuje, že každý výrobok musí byť homologizovaný a keďže česká Tatra nikdy podvozky pre húfnice nevyrábala, môže sa stať, že ministerstvo nakúpi niečo, čo nebude môcť využiť.

Navyše, húfnice budú musieť do kasární previesť po civilných cestách, po ktorých jazdíme všetci. Ak by sa stala nehoda a účastníkom by bolo nehomologizované vozidlo, kto by niesol zodpovednosť?

Gajdoš sa vyhovára, že výber nemohol ovplyvniť

To, že slovenský výrobok sa bude vyrábať v Česku, ministrovi Gajdošovi zjavne nevadí a obchod obhajuje. Aj napriek tomu, že trvá na zapájaní najmä slovenských zbrojárskych firiem, čím sa chválil aj v minulosti, tentokrát tvrdí, že na Konštruktu nemá dosah.

„Pripomíname, že spoločnosť Konštukta Defence je akciovou spoločnosťou, čiže samostatne hospodáriaci subjekt, kde zo strany ministerstva obrany nie je možné nijakým spôsobom ovplyvniť proces výberu subdodávateľov,“ reagovala Daniela Capáková z ministerstva obrany s tým, že striktne odmietajú tvrdenie, že spoločnosť Konštrukta Defence poskytla zadarmo Českej republike know-how na výrobu samohybných kanónových húfnic Zuzana.

Zaujímavé však je, že obrana sa zaviazala na projekt húfnice Zuzana2 poslať Konštrukte vyše 172 miliónov eur. Zmluvu zverejnili tri dni pred Vianocami 2018.

„Vlastníkom know-how je naďalej spoločnosť Konštrukta Defence. V tomto prípade išlo o transparentnú súťaž, z ktorej vzišla najvýhodnejšia ponuka. Rovnako tak zdôrazňujeme, že všetky servisné práce bude zabezpečovať samotná Konštrukta,“ dodala Capáková.