Náročná záchranná akcia vo Vysokých Tatrách: Poľský turista prežil približne 20-metrový pád

Záchranári požiadali o spoluprácu posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá smerovala do doliny s lekárom na palube. Až po obhliadke zo vzduchu zistili, že na mieste sa nachádzajú dvaja turisti a jeden z nich je zranený. Keďže išlo o zásah v skalnom teréne, posádka vrtuľníka smerovala pre dvoch horských záchranárov s horolezeckou výbavou na heliport do Starého Smokovca, kde vysadila lekára. Prvého horského záchranára následne vysadili na Streleckých poliach, s druhým letel vrtuľník na miesto kam turista spadol. Záchranári následne vytiahli zo skalnej steny 22-ročného Poliaka a previezli ho do Starého Smokovca, kde ho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Mladý Poliak utrpel po približne 20-metrovom páde z hrebeňa mnohopočetné poranenia s podozrením na úraz chrbtice. Druhý turista zostúpil do bezpečia samostatne.

Horská záchranná služba dnes mala aj ďalšie výjazdy k zraneným turistom. V Kysuckých Beskydách doobeda pomáhali horskí záchranári 49-ročnému hubárovi, ktorý si pri pošmyknutí poranil nohu. Záchranári HZS slúžiaci na Skalke v Kremnických vrchoch zas vyrazili na pomoc 54-ročnému slovenskému turistovi. Muž si pri prechode v závere ferraty s názvom „Komín“ pri páde do ukotvenia lana spôsobil tržné poranenie ruky.

Horská záchranná služba asistovala aj na dnešných duatlonových pretekoch v Západných Tatrách. Počas 24. ročníka vysokohorského duatlonu o cenu Žiarskej chaty však nemuseli nikoho ošetriť. Spolu 250 pretekárov odštartovalo na bicykloch v obci Smrečany (okr. Liptovský Mikuláš). Od Žiarskej chaty pokračovali behom na Plačlivô.