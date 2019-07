Riziko nákazy z potravín v lete narastá: Hygienici radia, ako ho minimalizovať

Dôležité je aj správne uskladnenie potravín a ich oddeľovanie. Napríklad mäso, ryby a morské živočíchy treba oddeľovať od ostatných potravín, aby sa zabránilo prenosu prípadných choroboplodných mikroorganizmov. Tiež by sa mali používať zvlášť nože a pomôcky na spracovanie surového mäsa a zvlášť pre uvarené hotové jedlá.

ÚVZ radí, že najmä mäso, hydina a morské živočíchy by mali byť dôkladne uvarené. Polievky a vývary musia dosiahnuť teplotu aspoň 70 stupňov Celzia, pri mäsových jedlách má byť šťava číra, nie ružová. Uvarené jedlá by nemali stáť pri izbovej teplote viac ako dve hodiny. "Všetky uvarené a rýchlo skaze podliehajúce potraviny rýchlo schlaďte, napríklad premiešaním v nádobe so studenou vodou a následne umiestnite v chladničke," zdôrazňuje ÚVZ s tým, že servírované jedlo má mať teplotu viac ako 60 stupňov Celzia.

Na záver ÚVZ upozorňuje, že na varenie sa musí používať len pitná voda a čerstvé potraviny, ktoré ne sú po uplynutí dátumu trvanlivosti. Zeleninu a ovocie treba dôkladne umývať pod tečúcou pitnou vodou.