Vrahyňu Petru, odsúdenú na 30 rokov, zrazu prepustili z väzenia: Nikto nevie, ako sa jej toto podarilo

Trest bude mať Janáková, ktorá je teraz v šiestom mesiaci tehotenstva, prerušený pravdepodobne do septembra budúceho roka. Podľa televízie mala Janáková okolo minuloročných Vianoc vo väzobnej väznici v Hradci Králové mužskú návštevu. Pri tejto návšteve ale zrejme neotehotnela, pretože so spomenutým mužom neboli ani na chvíľu osamote, uviedla Nova.

Otcom dieťaťa by tak mohol byť dozorca alebo iný väzeň, ktorý Janákovej mohol spermie doručiť do cely. "Momentálne je táto záležitosť vo fáze preverovania," povedala televízii hovorkyňa GIBS Ivana Nguyenová.

"Akonáhle porodí, bude rok na slobode úplne mimo kompetencie väzenskej služby. Potom by mala nastúpiť späť do väzenia," povedala Právu hovorkyňa Generálneho riaditeľstva Väzenskej služby ČR Petra Kučerová. Počas prerušenia trestu sa žena nebude musieť nikde pravidelne hlásiť. "Je to celé v réžii súdu. Polícia nemá jediný zákonný dôvod ju obmedzovať na slobode. Vieme o tom, a nemôžeme s tým čokoľvek robiť," priblížila královohradecká policajná hovorkyňa Ivana Ježková.

TV Nova zastihla Janákovú v piatok krátko po prepustení na pardubickej železničnej stanici. Kamere sa však snažila vyhýbať a reportérov odháňala. Chcela čo najskôr nasadnúť na vlak do rodnej Jilemnice. Denník Blesk na svojom portáli informoval, že mohla ísť za svojou matkou. Tá sa však podľa susedov za svoju dcéru hanbí.

Ak Janáková neutečie alebo znovu neotehotnie, mala by sa sama po roku od narodenia dieťaťa vrátiť do väzenia, ale bez svojho potomka, ktorého tak nebude môcť sama vychovávať.

Vražda zberateľa

Na vražde sa okrem Janákovej podieľal 31. júla 2017 tiež jej vtedajší manžel Jaroslav Janák. Zberateľa mincí a známok z Prahy Evžena vylákal pár pod zámienkou obchodu na schôdzku a Janáková ho pri spoločnej jazde autom v blízkosti kúpeľov Bělohrad strelila zozadu do hlavy. Janák potom telo odtiahol do kukuričného poľa a mužovi zobral telefón, doklady a 34-tisíc český korún (cca 1330 eur).

Zavraždený Evžen Zdroj: Polícia ČR

Manželia Janákovci sa tiež dvakrát neúspešne pokúsili zavraždiť svojho zamestnanca z herne v Novej Pake. Naviedol ich na to ich spoluobžalovaný Martin Herzán, ktorý uzavrel so zamýšľanou obeťou životnú poistku a s Janákom sa dohovoril, že sa o peniaze vyplatené poisťovňou rozdelia.

Herzán si za navádzanie na vraždu odsedí osem rokov. Janákovci podľa súdov pripravovali aj ďalšie dve lúpežné vraždy zberateľov. Janák, ktorý sa priznal pri policajných výsluchoch a usvedčil aj svoju vtedajšiu ženu a Herzána, dostal trest 28 rokov.