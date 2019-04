Dráma v Bratislave: Šofér trolejbusu vliekol muža za nohu, ten ho potom napadol

Nehoda sa stala na zastávke na zastávke Gagarinova krátko po pol desiatej ráno v bratislavskom Ružinove. Šofér trolejbusu číslo 201 si zrejme nevšimol muža, ktorý nastupoval do vozidla. Dvere mu zachytili nohu a šofér ho údajne niekoľko metrov vláčil za trolejbusom.

"Šofér skôr zatvoril zadné dvere a keď vychádzal zo zastávky, tak sa zrejme nepozrel do spätných zrkadiel. Vodič zo zadného trolejbusu naňho trúbil a až po chvíli zastal," napísala Evelyn v skupine na sociálnej sieti. Muž má vraj oškretý chrbát a zlomenú ruku. Podľa vyjadrenia Dopravného podniku Bratislava šofér trolejusu okamžite zastavil a mužovi chcel privolať záchranku, ten ju však odmietol.

Zdroj: FB/Revízori Bratislava

"Cestujúci v čase plánovaného odchodu spoja nebol pripravený na zastávke na včasný nástup do vozidla, konal tak pri nastupovaní v rozpore s Prepravným poriadkom IDS BK. V momente, keď chcel cestujúci do trolejbusu nastúpiť, už znel svetelný a zvukový signál „Nevystupujte/Nanastupujte,“ napriek tomu sa snažil nastúpiť do už zatvárajúcich sa dverí," informovala hovorkyňa DPB Adriána Volfová.

"Vodič po zvukovom signále už kontroloval svoje ľavé spätné zrkadlo, aby sa mohol bezpečne zaradiť do premávky. Keď odchádza zo zastávky kĺbové vozidlo, v tom momente už vodič nedokáže vidieť celú situáciu pozdĺž vozidla. Cestujúci vo vozidle na vzniknutú situáciu nereagovali signálom núdzového tlačidla, vodič bol upozornený svojim kolegom, ktorý vchádzal do zastávky za ním. V tom momente okamžite odstavil vozidlo, aby skontroloval situáciu. Následne ho cestujúci verbálne aj fyzicky napadol. Cestujúci odmietol privolanie RZP, z miesta odišiel, vodič DPB, a.s. je bez zranení," dodala hovorkyňa.

Výzva Dopravného podniku

Podnik zároveň vyzýva cestujúcich, aby v záujme svojej bezpečnosti v čase svetelnej a zvukovej signalizácie „Nevystupujte/Nenastupujte“ nevstupovali do priestoru dverí. Dvere síce plnia aj bezpečnostnú funkciu avšak iba v prípade, ak dokážu spoľahlivo identifikovať prekážku.