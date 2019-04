Bratislavu paralyzujú viaceré nehody a kolóny: VIDEO Polícia vykonáva preventívne kontroly

BRATISLAVA – Blížiace sa veľkonočné sviatky spôsobili nápor na cestách. Aktuálne sú hlásené viaceré kolóny a nehody. Vodiči sa zdržia najmä v hlavnom meste na Einsteinovej ulici a v Mlynskej doline v smere na tunel Sitina. Asi trojkilometrová kolóna sa tvorí v smere do Malaciek z Veľkých Levár.

Ako informuje Stella centrum, kolóny sa tvoria aj medzi Veľkými Levárami a Malackami a pred tunelom Horelica v smere do Čadce, ktorý je priebežne uzatváraný. Dopravné spravodajstvo Zelená vlna hlási, že zdržať sa môžete aj na Rožňavskej za križovatkou s Bojnickou smerom do centra. Na D2 pred Tunelom Sitina v smere z Petržalky sa zdržíte približne 20 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, v Žiline na Ľavobrežnej aj Nemocničnej v smere na Košickú cca 15 minút.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kontroly sú hlásené v Bratislave na Rybničnej, v smere do Vajnor, na D1 pri Voderadoch, v smere do Trnavy a za výjazdom z Prešova, v smere do Košíc.

Nehody sa odstraňujú na D2 pred Malackami, v smere od Kútov, kde dopravu riadia policajti. V Malackách na Ceste Mládeže je blokovaný jeden jazdný pruh. Na R1 za Sliačom, v smere do Banskej Bystrice, je čiastočne blokovaný jeden jazdný pruh. Vážna dopravná nehoda sa stala aj na Šancovej ulici za Račianskym mýtom smerom k Hlavnej stanici, v dôsledku ktorej sa zranilo dvanásť cestujúcich. O udalosti sme vás informovali TU.

VIDEO: Spomalená doprava na Einsteinovej ulici

VIDEO: Dopravná situácia v Mlynskej doline

VIDEO: Kolóna v smere do Malaciek z Veľkých Levár

Vo štvrtok zdôraznila polícia v súvislosti s preventívnymi akciami plánovanými počas veľkonočných sviatkov, že alkohol za volant nepatrí. Problémom podľa nej býva aj zostatkový alkohol, ktorého prítomnosť sa často podceňuje. „Aj keď v minulom roku počet dopravných nehôd spôsobených vodičmi poklesol o jedno percento, počet nehôd pod vplyvom alkoholu narastal posledné štyri roky v priemere o štyri percentá ročne,“ skonštatoval riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ľuboš Rumanovský.