Rodinný dom a záťaž na vašu peňaženku: Ako ušetriť pri jeho prevádzkovaní?

Bývanie v rodinnom dome má mnoho výhod, ale v porovnaní s bytom prináša so sebou aj oveľa vyššie výdavky. Aj vás trápi, že mesačne na jeho prevádzku míňate priveľa peňazí, a chcete to zmeniť? Riešenia môžu byť jednoduchšie, než by sa mohlo zdať.

Energie, vykurovanie, starostlivosť o bazén či záhradu - to všetko patrí k bývaniu v rodinnom dome. Nič z toho však nie je lacnou záležitosťou. Inšpirujte sa našimi tipmi na úsporu financií a znížte svoje výdavky.

Vyrábajte si vlastnú elektrinu

Zabudnite na šetrenie elektrickej energie v štýle, že budete menej svietiť alebo pozerať televíziu. Vo vlastnom dome sa predsa nikto nechce obmedzovať. V prvom rade by ste mali vymeniť všetky staré žiarovky za nové úsporné LEDky a pre lepší prehľad výdavkov na elektrinu by sa vám hodil aj wattmeter. Elektrický kotol, práčka či iné domáce spotrebiče predstavujú veľkých žrútov elektriny, len sotva však môžete menej často prať či vypínať chladničku. Pri kúpe nových spotrebičov sa preto oplatí sledovať informácie o ich energetickej náročnosti. Čoraz používanejším riešením je vyrábanie si vlastnej elektriny pomocou fotovoltických panelov. Tie premenia slnečné žiarenie na energiu, ktorú môžete v domácnosti okamžite využiť. Podľa zvoleného riešenia ušetríte 30 až 60 % nákladov na elektrinu.

Odporúčame: Na fotovoltické panely môžete teraz získať príspevok až 1 500 eur. Celý servis od jeho vybavenia až po inštaláciu panelov vám pritom zabezpečia v ZSE . Výrazne vám tiež zjednodušia otázku uskladnenia energie, ktorú hneď nespotrebujete. Virtuálna batéria uloží prebytočnú energiu a využiť ju môžete, keď sa vám bude hodiť – napríklad po zotmení. Nemusíte tak kupovať vlastnú batériu, ktorá by stála niekoľko tisíc eur.

Lacnejší ohrev vody

Slúži vám na ohrev vody plyn, elektrina alebo kombinácia oboch energií? Tieto najbežnejšie spôsoby so sebou prinášajú aj podstatné výdavky. Ak by ste si zrátali náklady na teplú vodu, ktorú v domácnosti spotrebujete na bežné umývanie riadu, sprchovanie či dokonca bazén, zrejme by vás čakalo nemilé prekvapenie. V niektorých prípadoch ide dokonca o stovky eur, ktoré vám neskôr môžu chýbať. Dnes už existujú riešenia, ktoré sú ekologické a navyše aj veľmi úsporné. Jedným z nich je využitie solárnych kolektorov. Dajú sa inštalovať na strechu rodinného domu kdekoľvek na Slovensku a ročne vám môžu ušetriť značnú sumu.

Odporúčame: Solárne kolektory ZSE Solar poskytujú dlhú životnosť a záruku 12 rokov. Môžete vďaka nim dosiahnuť ročnú úsporu na ohreve vody až 70 %. Navyše sú ekologické, tiché a vyžadujú len minimálnu údržbu. Na ich inštaláciu môžete teraz získať aj finančný príspevok do výšky 1 750 eur.

Starostlivosť o záhradu za menej

K rodinnému domu patrí aj záhrada. Lenže na jej údržbu a starostlivosť potrebujete viacero zariadení. V minulosti platilo, že každý gazda by mal mať doma minimálne kosačku. Dnes k tomu môžeme priradiť aj vysávač lístia, elektrické nožnice na stromy a pri umývaní auta alebo chodníkov či dlažby rozhodne oceníte vysokotlakový čistič. Každá táto vychytávka však niečo stojí. Ideálne riešenie? Nákup aspoň niektorých zariadení spolu so susedmi. Ďalšou veľkou položkou pri starostlivosti o záhradu je aj voda na polievanie. V tomto prípade sa určite oplatí zaobstarať si nádobu na dažďovú vodu.

Odporúčame: Pokiaľ sa nákupu zariadení spoločných so susedmi obávate a považujete to za riziko, môžete si ich aspoň požičiavať – vy jemu jedno, on vám druhé. Ušetríte tak nielen peniaze, ale aj miesto v garáži či záhradnom domčeku.

Vykurujte rozumnejšie

Vykurovacia sezóna sa už síce skončila, no jeseň nie je zas až tak ďaleko. A výdavky na teplo sú pritom značnou položkou v rodinnom rozpočte. Určite sa preto už teraz oplatí myslieť na údržbu okien a dverí, cez ktoré uniká najviac tepla. Skontrolujte tesnenia, premažte ich a prípadne aj vymeňte. Za úvahu možno stojí aj zateplenie domu. Zima sa skončila, a tak je naň ideálny čas. Vždy je veľmi dôležitá aj regulácia teploty podľa našich potrieb – menej v noci, keď sme v práci či na dovolenke, a viac, keď sme doma. Práca s termostatom a hlavicami na nastavovanie teploty sa vždy oplatí.

Odporúčame: Namontujte si na radiátory inteligentné hlavice , s ktorými si nastavíte požadovanú teplotu, studenú miestnosť vykúrite rýchlejšie a vykurovanie môžete ovládať aj cez smartfón. Čiže aj keď ste v práci alebo kdekoľvek, teplotu v izbe si nastavíte priamo z mobilu. Okrem toho si na rozdiel od termostatu môžete nastaviť v každej izbe inú požadovanú teplotu.

Menej vody, menšie účty

Aj účty za vodu sa dajú znížiť rôznymi efektívnymi opatreniami. Dajte opraviť všetky kvapkajúce kohútiky, a ak na toalete ešte nemáte možnosť splachovania menším množstvom vody, je najvyšší čas. Šetriť nielen vodu, ale aj čas môžete i vďaka umývačke riadu. Chybou je prať niekoľkokrát do týždňa, pričom práčka je zaplnená sotva spolovice. Naplňte ju vždy až po okraj – ušetríte si tak nielen ďalšie pranie, ale aj veľa vody. Ak chcete ušetriť ešte viac, skúste zvážiť vybudovanie vlastnej studne. Tá by prospela nielen vášmu rozpočtu, ale aj sebestačnosti a nezávislosti vašej domácnosti.

Odporúčame: Na trhu nájdete viacero šetriacich vychytávok. Skúste napríklad využívať úspornú sprchovú hlavicu a pri sprchovaní môžete minúť až o 65 % menej vody v porovnaní s tou klasickou.

Keď sa šetriť naozaj oplatí

Ak túžite ušetriť peniaze na prevádzke rodinného domu, teraz je ten správny čas na moderné riešenia. Na solárne alebo fotovoltické panely od ZSE môžete získať finančný príspevok až 1 750 eur . Neváhajte však príliš dlho – jednotlivé kolá prideľovania finančných príspevkov sa už rozbehli a celkový objem príspevkov je limitovaný. Nemusíte sa pritom obávať žiadneho obiehania úradov, v ZSE všetko vyriešia za vás.

