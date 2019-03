Blažena vyhlásila svojho muža za mŕtveho: FOTO Šokujúca správa po 23 rokoch, Ján ožil!

ĽUTOV – Okresný súd Bánovce nad Bebravou sa zaoberá kurióznym prípadom. Matka dvoch detí pred 23 rokmi vyhlásila svojho manžela za mŕtveho, lebo jedného dňa zmizol a už sa nevrátil. Teraz ho ale našli v susednom Česku a žena s ním už nechce mať nič spoločné. Mužovi totiž vyčíta to, že kvôli nemu živorili v biede.

Pred dvadsiatimi tromi rokmi žila v malebnej obci Ľutov pani Blažena s Jánom a dvomi deťmi, ktoré mali v tom čase štyri a šesť rokov. Žena priznala, že za Jána sa vydala kvôli peniazom, pretože keď ju prepustili z práce, deti nemala ako uživiť.

Jedného dňa ju manžel opustil. Nešlo však o rozchod, jednoducho zmizol bez stopy. Blažena v kútiku srdca verila, že Ján sa k nim vráti. No čakala márne.

Dom, v ktorom žila Blažena s Jánom a deťmi. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Jeho bývalí kolegovia jej oznámili, že zrejme už nebude medzi živými. Preto ho vyhlásila za mŕtveho. „Bolo to ťažké. Ťažké, fakt ťažké,“ spomína na bolestivú minulosť Blažena, ktorá si tak roky musela uťahovať opasok, aby deťom zabezpečila strechu nad hlavou.

Že je všetko inak, sa ukázalo až o 23 rokov neskôr. „Prekvapilo ma to, keď som preberal agendu po predchádzajúcom starostovi, že máme nového občana, ktorý ožil, teda, ktorého našli živého niekde v Česku,“ povedal pre tvnoviny.sk starosta Ľutova Marián Korbel.

Pani Blažena. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Žene sa teraz ťažko hľadajú slová. K prípadu sa vyjadrila aj psychologička. „Tá trauma z toho, že sa znovu zjavil, môže byť väčšia, intenzívnejšia ako v čase, keď zmizol. Je to príliš veľké prekvapenie, čo absolútne nečakala,“ skonštatovala odborníčka.

Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou mal Jána v utorok oživiť. Ten sa naň ale nedostavil, a preto nemohol byť oficiálne vyhlásený za živého.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

„Pre rozhodnutie v tejto veci potrebuje okresný súd vypočuť aj túto osobu, ktorá je vyhlásená za mŕtvu,“ vysvetlil hovorca orgánu s tým, že slovenský súd požiada príslušný český súd, v obvode ktorého tento muž žije, aby vykonal jeho výsluch.

No Blažena so vzkrieseným exmanželom nechce mať nič spoločné. To, že ich nechal žiť dlhé roky v omyle, ju totiž ranilo na celý život.