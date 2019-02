Chrípka je na vzostupe: Pacientov pribudlo o štvrtinu, v Trnavskom kraji radikálne

BRATISLAVA - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas piateho týždňa vzrástol v porovnaní s minulým týždňom o 24,6 percenta. Lekári celkovo nahlásili 75 668 ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom. ARO mali najmä deti do piatich rokov. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípadoch 1717 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (897). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (464) a pneumónie (356). Ochorenia hlásilo 59 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v piatom kalendárnom týždni 10.286 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 13,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 62 percent. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Košickom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.

Hlásených bolo 190 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 119 materských škôl, 65 základných škôl, dve spojené základné školy s materskou školou a štyri stredné školy. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v dvoch zdravotníckych zariadeniach, a to v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch v Prešovskom kraji a v Nemocnici s poliklinikou Revúca v Banskobystrickom kraji. Hlásený nebol žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.

Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty, aj nad 40 stupňov. Môžu sa pridružiť aj rôzne komplikácie. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká.

Chrípka zasiahla Trnavu

Rekordný vzostup počtu chrípkových ochorení o 93,39 percent zaznamenali zdravotníci počas tohto týždňa v Trnavskom kraji. V evidencii lekárov bolo spolu 9599 pacientov s akútnym respiračným ochorením (ARO), z toho bolo 1941 prípadov chrípky.

Z dôvodu vyššieho počtu chorých detí boli vyhlásené chrípkové prázdniny v 24 zariadeniach. V okrese Trnava to bolo deväť materských škôl (MŠ) a jedna základná škola (ZŠ). V okrese Galanta zatvorili dve MŠ a päť ZŠ, v okrese Hlohovec dve MŠ, v okrese Dunajská Streda dve MŠ, v okrese Senica dve MŠ a v okrese Piešťany jednu MŠ.

Zatvárajú školy

Počas piateho kalendárneho týždňa došlo v rámci Prešovského kraja k nárastu chorobnosti. Z tohto dôvodu tam zatvorili 52 škôl.

Ako na svojej webovej stránke informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove, nahlásených bolo spolu 12.865 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 1935 prípadov tvorili chrípke podobné ochorenia.