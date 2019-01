Situácia v Košiciach: O spore medzi mestom a parkovacou spoločnosťou rozhodol aj exekučný súd

"Poverenie na vykonanie exekúcie bolo súdom vydané dňa 22. januára. Exekučným titulom je vykonateľné uznesenie Okresného súdu Bratislava I z 2. októbra 2018," potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Spurná. Primátor Košíc Jaroslav Polaček uviedol, že rozhodnutie exekučného súdu bolo magistrátu doručené v utorok. Podľa jeho slov súkromná firma EEI zneužila právny systém a snaží sa vytvoriť dojem, že mesto nekoná správne. To však využije všetky možné opravné prostriedky.

"Na jednej strane rokujeme, stretávame sa a už som naozaj v istý moment mal pocit, že vieme nájsť spoločnú reč, a na druhej strane popri rokovaní prichádza takýto úder," povedal s tým, že rokovania naďalej pokračujú. "V tejto chvíli nehrozí naozaj nič, treba byť pokojný. Mesto má ešte nástroje na to, aby svoje práva dokázalo realizovať. Nevnímam to ako kritickú situáciu. Je to skôr situácia, ktorú sa snaží navodiť druhá strana, to je celé," tvrdí.

Košickí poslanci sa budú vo štvrtok (31.1.) na mimoriadnom zastupiteľstve zaoberať témou parkovania a riešení sporov mesta Košice s firmou EEI. Rokovať majú o novele všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, v zmysle ktorého sa mesto od 1. januára stalo namiesto spoločnosti EEI výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. "Náš právny názor hovorí o tom, že môžeme pokojne pokračovať v zmene VZN. Nemá to vplyv na naše ďalšie rozhodovanie," reagoval Polaček na rozhodnutie exekučného súdu s tým, že momentálne nevidí dôvod na to, aby sa parkovací systém vrátil do stavu pred 1. januárom.

Bratislavský okresný súd nehrá prím

Mesto naďalej zastáva názor, že VZN je vyšší právny akt ako rozhodnutie bratislavského okresného súdu. Polaček pripomenul, že prijatú zmenu VZN č. 157 zo septembra 2018 nenapadala prokuratúra ani súd. Zároveň tvrdí, že Okresný súd Bratislava I niekoľko mesiacov nekoná, keďže mesto sa proti neodkladnému opatreniu, o ktorom rozhodol, odvolalo ešte v októbri.

Spoločnosť EEI už predtým vyhlásila, že sa stále považuje za prevádzkovateľa parkovacieho systému a že bude naďalej vykonávať svoje zmluvné povinnosti a práva v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej do roku 2022. Ako povedal hovorca firmy Peter Hollý, k aktuálnej parkovacej situácii v Košiciach sa EEI vyjadrí na stredajšej (30.1.) tlačovej konferencii v Bratislave.

Okrem spomínanej žaloby parkovacej spoločnosti na mesto Košice sa na súd obrátil aj magistrát. Začiatkom novembra 2018 podal na Okresnom súde Košice I žalobu na parkovaciu spoločnosť, respektíve plnenie - vzájomné vyrovnanie záväzkov oboch zmluvných strán, a na vypratanie parkovacích miest vrátane parkovacích automatov. Obsahuje aj návrh na určenie platnosti alebo neplatnosti zmluvy medzi mestom a firmou rozhodnutím súdu.