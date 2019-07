Voči Košiciam sa začalo exekučné konanie: Mesto chce podať návrh na jeho zastavenie

KOŠICE – Voči mestu Košice sa 1. júla začalo exekučné konanie, súvisí so sporom s parkovacou firmou EEI. Magistrát to potvrdil s tým, že podá návrh na zastavenie exekúcie. Exekútor okrem výzvy na uhradenie trov mestu Košice zakazuje, aby nakladalo so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii.

Zároveň mu napríklad prikazuje poskytovať súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy s EEI a jej dodatkov, ktorú uzatvorili v roku 2012, a to do jej skončenia alebo právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo jej neplatnosť. Tiež mu prikazuje, aby sa zdržalo konania, ktoré by spoločnosti EEI zabránilo alebo sťažilo výber parkovného a ohrozilo základný ekonomický model fungovania parkovacieho systému v zmysle uvedenej zmluvy.

Mesto Košice pre potvrdilo, že mu zo strany súdneho exekútora bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie na základe exekučného titulu – uznesenia Okresného súdu Košice II z mája o nariadení neodkladného opatrenia. Súd v ňom prikázal mestu Košice poskytovať súčinnosť EEI pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle uvedenej nájomnej zmluvy a jej dodatkov.

"V súlade s exekučným poriadkom podáme návrh na zastavenie exekúcie. Podľa nášho názoru je exekúcia nevykonateľná so zreteľom na platné a účinné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 157 o platenom parkovaní. Ide o rovnakú situáciu ako v januári, keď spoločnosť EEI využila, respektíve skôr zneužila voči mestu Košice rovnaký právny prostriedok. Veríme, že exekučný súd v konečnom dôsledku rozhodne rovnako ako v prvom prípade a exekúciu zastaví," uvádza magistrát vo svojom stanovisku. Zároveň pripomína, že prokurátor uvedené VZN doposiaľ nenapadol a v súvislosti s ním sa nevedie ani žiadne súdne konanie.

"Mrzí nás, že EEI využíva súdny systém spôsobom, ktorý zneisťuje verejnosť, pričom svojimi krokmi fakticky nerešpektuje platné a účinné VZN," dodáva mesto, ktoré zároveň motoristov vyzvalo na uhrádzanie parkovného. „Vieme o tom, ale momentálne sa k tomu nebudeme vyjadrovať, ani to konkretizovať,“ povedal o začatí exekučného konania hovorca parkovacej spoločnosti Peter Hollý. Firma v máji uviedla, že sa tak ako dovtedy bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov. Predtým tiež deklarovala, že je rozhodnutá odísť z metropoly východu, keďže vedenie mesta nedoceňuje jej parkovací systém.

Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe prijatého VZN, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Tvrdí, že uzavretá zmluva je neplatná. Obe strany sa v spore obrátili na súd.