Agónia slovenských železníc: V Rači horel rušeň, v Trenčíne sa roztrhol rýchlik

BRATISLAVA – Zdá sa, že útrapy na našich železniciach neskončili. Potvrdzujú to dve tohtotýždňové mimoriadne udalosti, ktoré pre Topky.sk potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ďalej len ZSSK). Nepríjemnú noc z utorka na stredu zažili cestujúci na trati Trnava – Bratislava. Za vzniknuté viac ako 2-hodinové meškanie mohol požiar jedného rušňa. Strastiplnú cestu mali aj ľudia v rýchliku z Košíc do hlavného mesta. V stredu večer sa totiž vlaková súprava roztrhla medzi prvým a druhým vozňom.

Viac ako 2-hodinové meškanie mal kvôli požiaru vlak na trati Trnava – Bratislava

Z utorka na stredu, krátko pred jednou hodinou v noci, sa na facebookovej stánke Obmedzenie prevádzky na tratiach ŽSR objavila informácia, že osobný vlak 3058 na trati Trnava – Bratislava hl. st. mešká zo železničnej stanice Bratislava – Rača z dôvodu mimoriadnej udalosti. Jeden z rušňov zachvátil požiar, čo spôsobilo 150-minútové meškanie. Udalosť pre Topky.sk potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ďalej len ZSSK).

Tomáš Kováč povedal, že príčina a výška vzniknutej škody momentálne nie sú známe a budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Až na základe prehliadky vozidla a zistenia poškodenia bude možné určiť, kedy bude vozidlo opäť prevádzkyschopné,“ vysvetlil hovorca. Vlak podľa jeho slov dostal povolenie opustiť trať o 00:55, pričom náhradný rušeň stiahol celú vlakovú súpravu do stanice Bratislava hl. st. „Zatiaľ čo HKV je predmetom skúmania, súprava je bez poškodenia a jazdí ďalej. Vlak prišiel do cieľovej stanice zmeškaný o 150 minút. Cestujúci z vlaku odmietli pomoc na odvoz záchrannými zložkami a z miesta nehody odišli individuálnymi prostriedkami,“ priblížil Kováč.

Spoločnosť však vylučuje, že poruchu zavinila zlá údržba. „Odmietame tvrdenie, že by údržba bola zanedbaná. Rušne majú stanovené tzv. kilometrické prebehy, na základe ktorých sa pristavujú do údržby, všetko však závisí od konkrétneho radu rušňa,“ doplnil hovorca.

Rýchlik z Košíc sa cestou do Bratislavy roztrhol, bolo v ňom cca 150 cestujúcich

Mimoriadnu udalosť železničiari zaznamenali aj v stredu večer v čase od 20:27. Rýchlik 612 Albapura na trati Košice 16:07 – Bratislava hl. st. 21:47 sa v úseku Trenčín – Trenčín-Zlatovce roztrhol. Hovorca železníc pre Topky.sk vysvetlil, že súprava sa roztrhla medzi vozňom 1. triedy a reštauračným vozňom.

„Na vozni 1. triedy bolo v dôsledku udalosti poškodené ťahadlové ústrojenstvo, preto bol následne vyradený v železničnej stanici Trenčín a odoslaný spolu s vlakom REX 1732 Javorník (Trenčín 04:42 – Bratislava hl. st. 06:42) do Bratislavy. Väčšina cestujúcich prestúpila do vlaku IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00) a bola odvezená do Trnavy a Bratislavy (IC 524 mal meškanie 29 minút),“ povedal Kováč s tým, že približne 40 cestujúcich zostalo v poškodenom rýchliku a oproti predpokladanému príchodu tak vzniklo meškanie 76 minút.„Príčina (ani predbežná) momentálne nie je známa a je predmetom aktuálneho vyšetrovania,“ dodal.

Najviac problémov sa stalo počas vlaňajšieho septembra

Železničiari v poslednom čase hlásia jeden problém za druhým. Počas minuloročného septembra sa roztrhla vlaková súprava na železničnej trati v úseku Kalná nad Hronom a Levice (5. 9.).

Pre roztrhnuté trakčné vedenie ostali cestujúci niekoľko hodín uväznení vo vlaku bez vody, jedla a informácií o tom, čo sa bude diať. Udalosť sa stala medzi bratislavskou Hlavnou stanicou a stanicou Bratislava-Vinohrady (6. 9.).

Pre poruchu rušňa museli ľudia šliapať zo stanice Bratislava-Vinohrady aj 11. 9.

Plamene zachvátili regionálny expres smerujúci z Bratislavy do Nových Zámkov (19. 9.).

Požiar vypukol i v rušni na stanici v Pezinku (15. 9.).

Rušeň a jeden z vozňov osobného vlaku, ktorý smeroval zo Šale do Galanty, zachvátil požiar (18. 9.).

V noci zaevidovali až šesť porúch rušňov a z trate museli sťahovať aj neschopný nákladný vlak (25. 9).

Pri železničnej stanici Nové Mesto na Tomášikovej ulici v Bratislave došlo k požiaru vagónov (28. 10.).

Rýchlik smerujúcich z Košíc do Bratislavy začal horieť neďaleko stanice Hajnáčka pri Fiľakove (7. 12.).