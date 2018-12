Silvestrovská zábava na bode mrazu? Okoreňte si večer zábavnými hrami

SLOVENSKO - Posledný deň v roku si treba užiť. Nie vždy sa však program vydarí tak, ako sme si predstavovali. Ak sa zábava uberá k bodu mrazu a vy máte pocit, že atmosféra bude čoskoro "chladnejšia" než počasie za oknom, nezúfajte. Vyskúšajte niektorú z jednoduchých hier, ktoré vás nebudú stáť ani cent, no môžu vyčarovať zábavu na nezaplatenie.

Snáď každý z nás si spomenie na schovávačku a naháňačku. Neskôr sa nevinné hry zmenili na fľašu či známu zábavku vadí-nevadí. Ak vás tieto aktivity už omrzeli a napriek tomu chcete partiu na chate či doma zaujať aj niečím iným, než pozeraním televízie a popíjaním alkoholu, inšpirujte sa milými hrami, ktoré zvládne snáď každý. Potrebovať k nim budete pero, papier, fľašu a dobrú náladu. Navyše, prispôsobiť ich môžete akejkoľvek vekovej kategórii, s ktorou prežívate spoločný čas.

Fľaša trochu inak

Zmeňte pravidlá. Po tom, ako zatočíte fľašou, nemusí zákonite nasledovať bozk. Nahradiť ho môžete vtipnými úlohami, ktoré vzájomne vopred vymyslíte a spíšete na papieriky. Ten, na koho fľaša ukáže, ich bude musieť splniť.

Zdroj: Pixabay/Ilustračná foto

Ak patríte k nadšencom vedomostných úloh, na papieriky môžete napísať aj otázky, ktorými potrápite svoje mozgové bunky. Princíp bude rovnaký, odpovedá ten, na koho ukáže fľaša. Body si potom jednoducho zaznamenáte na papier.

Čelovka

Populárnu hru ešte viac preslávila relácia Partička. Hrať ju môžete vo veľkej skupine, ale zabavíte sa aj vo dvojici. Stačí, ak si na papieriky napíšete mená umelcov, fiktívnych postáv z filmov, rozprávok, alebo aj známych z vášho okolia. Potom si papieriky umiestnite na čelo, sami však netušíte, koho meno zdobí práve vás. Pomocou otázok sa snažíte prísť na to, kto vlastne ste.

Pravda alebo lož?

Pamätáte si známu mysterióznu reláciu Verte neverte? Jej podstatou bolo niekoľko strašidelných príbehov, ktoré mali publiku zamotať hlavy. Išlo o fikciu alebo sa príbeh skutočne stal? prihováral sa nám z televízie moderátor. Vy si však opäť môžete pravidlá upraviť podľa seba. Sadnite si do kruhu a porozprávajte si krátke, no pútavé príbehy. Alebo vtipné príhody. Ostatní potom hádajú, či sa to skutočne stalo, alebo si z nich strieľate. Navyše sa o sebe dozviete niečo nové.

Aktivity

Viete si predstaviť, ako by ste zahrali či nakreslili príslovie "láska hory prenáša"? Zapojte fantáziu! Potrebovať budete opäť papieriky, pero a stopky. Na kartičky si napíšte príslovia, slovné spojenia alebo jednoduché slová. Rozdeľte sa na menšie skupinky. Striedajte sa a vyťahujte si jednotlivé kartičky. Z každej skupinky je vždy na rade iný zástupca. To, čo na nich bude napísané, potom musíte pred ostatnými hrať, kresliť či opisovať. Aké pravidlá či bodovanie si nastavíte, je len na vás.

Pri hre si nezabudnite stopnúť čas. Zdroj: Getty Images

Ak si napríklad niekto na kartičke vytiahne slovné spojenie kosť v krku, bude mať minútu na to, aby to zahral, nakreslil či opísal. Pri opisovaní však nesmiete použiť základ slova. Ostatní nesmú vedieť, čo predstavujete. Tá skupinka, ktorá to uhádne, získava bod. Najviac bodov znamená víťazstvo.

Zabavte aj najmenších

Ste na chate, sánkovačku máte za sebou a po ruke nie je nič, čo by zabavilo vaše ratolesti? Signál na chate predsa nie je vždy dokonalý a na internet sa preto spoliehať nemôžete. Neposedné deti vo veku od päť do dvanásť rokov však môžete pobaviť rôznymi spôsobmi. Zahrajte sa na animátora.

Ak musíte zamestnať skupinku detí, na striedačku vyberte dvojicu a vyveďte ju z miestnosti. S ostatnými deťmi zatiaľ zmeňte tri maličkosti. Môžu si vymeniť svetrík, zabaliť sa do deky, vypnúť rádio. Dvojica potom bude hádať, čo sa zmenilo.

Schovávačka je vtipná, deti však môžete zabaviť aj inak. Zdroj: acidcow.com

Ratolesti rozosmejú aj aktivity z už spomínanej relácie Partička. Môžete napríklad vybrať jedno z detí, ktoré bude musieť zahrať hocikoho, kto s vami prežíva silvestrovský večer. Napodobňovanie je však vhodnejšie pre staršie deti.

Populárna je aj hra STOP. Tú by mali hrať aspoň štyria hráči, k deťom sa teda môžete pridať aj vy. Dvaja herci zostávajú v miestnosti, dvaja odídu za dvere. Ostatní predstavujú publikum. Herci pred divákmi predvádzajú scénku, dvojica, ktorá odišla, netuší, o čo v nej ide. Keď niekto z publika vykríkne STOP, herci musia zastaviť. Jeden z nich sa vymení s ďalším, ktorý čakal za dverami. Vtip je v tom, že ten netuší, o čo v scénke išlo. Fantázii sa medze nekladú a môžete sa poriadne nasmiať.

Vtipnou aktivitou je aj hra so slovíčkami. Určite si pravidlá. Povedzte napríklad, že nikto nemôže počas celej polhodiny povedať písmenko R. Ak to niekto poruší, bude musieť pred ostatnými zaspievať pesničku.

Máte obľúbenú hru, ktorou sa zabávate na Silvestra či vo voľnom čase? Podeľte sa o ňu v komentároch.