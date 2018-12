Spríjemnite si Štedrý deň vianočnými piesňami: Pustite si TOP 10 najobľúbenejších skladieb

Tichá noc, Last Christmas, Roľničky - piesne, ktoré pozná asi každý. Vytvorili sme pre vás zoznam tých najznámejších, ktorými si môžete spríjemniť najkrajšie sviatky v roku.

1. Wham! - Last Christmas

2. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

3. Tichá noc

4. IMT Smile - Najkrajšie Vianoce

5. Robo Opatovský a Jana Kirschner - Čas sviečok

6. John Lennon – Happy Xmas

7. Bing Crosby and David Bowie – The Little Drummer Boy

8. Každý deň budú vraj Vianoce

9. Chris Rea - Driving home for Christmas

10. Paľo Habera - Nesiem vám noviny