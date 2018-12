Zbabrané kauzy Kočnera či Bašternáka: Neziskovka analyzovala chyby vo vyšetrovaní "našich ľudí"

Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek zverejnil minulý rok v júni status, ktorým okomentoval vyjadrenia vedenia polície. "Bol som vyšetrovateľom 27 rokov a ťažko ma môže Gašpar presviedčať, že "pánom trestného konania je dozorujúci prokurátor" a on nič nemôže. Ani "prísne formálne" nemajú policajní funkcionári v tomto pravdu," uviedol s tým, že ak by platila táto nehorázna lož a výhovorka, potom by to znamenalo, že služobný nadriadený vyšetrovateľa nerobí nič iné, len prideľuje spisy, pripravuje výjazdové služby, zvyšuje platy a udeľuje odmeny. "Pravdaže je to hlúposť," dodal.

Tibor Gašpar. Zdroj: SITA/Diana Černáková

Reagoval tak na vyjadrenia vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý sa novinárom snažil vysvetliť pochybnosti, ktoré vznikli okolo vyšetrovania kauzy Mariana Kočnera. Šátek v statuse objasnil, že nadriadený vyšetrovateľa "má právo vyžiadať si plán vyšetrovania, kontrolovať jeho plnenie čo do rýchlosti i kvality, vydať pokyn k vykonaniu určitého úkonu či jeho doplneniu," pričom podľa Šátka ho vyšetrovateľ môže ignorovať, no nadriadený ho môže signalizovať dozorovému prokurátorovi, ktorý, ak s ním súhlasí, tak to vyšetrovateľovi nariadi.

Uvádza, že má tiež právo upozorniť vyšetrovateľa na nesprávne rozhodnutie, ak je nepodložené, žiadať jeho doplnenie či opravu a opäť v prípade, že vyšetrovateľ odmietne, tak to signalizuje prokurátorovi. "Absurdné vyhováranie sa na dozorového prokurátora a zamlčiavanie zodpovednosti nadriadeného by vo vyšetrovaní mohlo znamenať, že mladý a neskúsený vyšetrovateľ by si fakticky robil, čo chcel, v rozpore so zákonom a nadriadený by sa len prizeral," napísal bývalý vyšetrovateľ.

Na chyby upozorňoval aj Kuciak

Na chyby v uznesení ku Kočnerovej kauze upozorňoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Kočnera, ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný v kauze falšovania zmeniek a je podozrivým z objednávky vraždy spomínaného novinára, totiž už v minulosti podozrievali z daňových podvodov, no vyšetrovateľ Štefan Jombík vyšetrovanie stopol. Na záležitosti upozornila Aliancia Fair-Play v blogu na stránke Denníka N.

Pavol Milan, bývalý vyšetrovateľ NAKA, sa v príspevku taktiež vyjadril, že nadriadený vie na sto percent nejakým spôsobom ovplyvniť, ako sa kauza bude vyšetrovať. To je podľa neho dôležité najmä v prípade kolegov, ktorí v práci len začínajú a potrebujú usmerniť. Bývalá dvojka na zaniknutom Úrade boja proti korupcii Rudolf Cádra však vidí vo všetkom zásadný problém. „Veľké množstvo nadriadených vezme pri vstupnej kontrole spis, ani ho poriadne neprečíta a napíše len: postupovať v zmysle trestného zákona a poriadku, ukončiť v čo najkratšej dobe,“ okomentoval.

Autori blogu však upozorňujú aj na nariadenie Ministerstva vnútra. V ňom sa uvádza, že nadriadení majú okrem metodiky dohliadať aj na plynulosť vyšetrovania a taktiež na úplnosť dokazovania. Podľa Cádru sú však nadriadení pri vyšetrovaní nápomocní málo. Vyšetrovatelia totiž majú pôsobiť ako procesne samostatné jednotky. „Keď to spojíme s veľkou mierou fluktuácie a neskúsenosti vyšetrovateľov, niektoré spisy končia tak, ako končia napriek tomu, že do nich nikto korupčne nezasahuje,“ myslí si Cádra.

Chyby pri Kočnerovi

Jombíkov postup pri stíhaní Kočnera, ako aj chyby a omyly pri vyšetrovaní, si mohol všimnúť okrem dozorujúceho prokurátora aj vyšetrovateľov nadriadený na NAKA. Prípad dozorovala Mária Trstenská, ktorá odobrila aj Jombíkov záver, že skutok nie je trestným činom.

Na nezrovnalosti upozornili neskôr médiá a až potom Trstenskej vzal prípad špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dostal ho Maroš Žilinka, ktorý Kočnera nechal obviniť a z vyšetrovania odstavil Jombíka.

Aliancia Fair-play sa snažila zistiť, či vedenie polície systematicky vyhodnocuje, ako sú nadriadení nápomocní pri metodickom usmerňovaní vyšetrovateľov či kontrole ich práce. Požiadala preto policajné prezídium o akékoľvek štatistiky či analýzy, ktoré by vypovedali o kvalite riadiacej činnosti pracovníkov.

Odpoveď trvala takmer dva týždne – vraj preto, že je to obsiahla téma a vyžiadali si veľa materiálu. Nakoniec však Prezídium žiaden neposlalo. „Priebežne vykonávané kontroly v štatistických výkazoch nekvantifikujeme, prebiehajú individuálne podľa potreby neustále,“ uviedlo v stanovisku. Opäť zdôraznilo, že vyšetrovateľ je „procesne samostatný“ a na jeho prácu dozerá „predovšetkým“ prokurátor. Kontrola nadriadeného je podľa Prezídia „skôr technicko-organizačného charakteru.“