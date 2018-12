Ňuňu, toto sú najrozkošnejšie zvieracie bábätká roka: FOTO Bratislavská ZOO ukázala svoje zlatíčka

V bratislavskej zoo sa tento rok narodilo množstvo mláďatiek a rozšírili počty, ktorými sa pýši zoologická záhrada v hlavnom meste. K 31. decembru 2017 žilo v bratislavskej zoo 1016 jedincov zo 178 druhov. V tohtoročnom súčte tak zvierat bude o čosi viac. Prinášame 4 najrozkošnejšie zvieracie prírastky v bratislavskej zoo.

Mláďatko najmenšej antilopy sa narodilo na jar. Antilopa dik dik Kirkov (Madoqua kirkii) je bylinožravec, v dospelosti dorastá do 35 cm v kohútiku. Je to nočné zvieratko, ktoré má predĺžený pysk, v ktorom prúdi krv a slúži na ochladzovanie tla.

Zdroj: Zoologická záhrada Bratislava

Začiatkom leta sa narodili 3 mláďatká dvom samiciam z druhu Pes ušatý (Otocyon megalotis). Mláďatká sa budú zoznamovať s okolím, až keď podrastú. Pes ušatý je malá šelmička z čeľade psovitých, ktorá žije na savanách v južnej a východnej Afrike. Dĺžka tela u dospelých je 50-60 cm a dĺžka chvosta 30-35 cm. Hmotnosť je 3-4,5 kg. Živia sa hmyzom, malými zvieratami a ovocím. Aktívny je v noci a je monogamný.

Zdroj: Zoologická záhrada Bratislava

Rozkošný malý somárik sa narodil na jeseň. Kulan turkménsky vyzerá ako hovoriaci oslík zo známej rozprávky Shrek. Kulan je bylinožravec, žije v malých stádach v strednej Ázii. Dorastá do hmotnosti 390 kg, s dĺžkou tela 2 metre a výškou v kohútiku 120-140 cm. Malý kulan váži 25 kg, keď sa narodí.

Zdroj: Zoologická záhrada Bratislava

Cez letné prázdniny sa podaril veľký chovateľský úspech v bratislavskej zoo. Narodila sa samička leoparda cejlónskeho. Tieto leopardy žijú iba na Srí Lanke a sú veľmi ohrozené. Leopard je predátor a žije osamote, alebo v pároch. Leopard môže dorásť až do dĺžky 160 cm so skoro metrovým chvostom. Leopard môže vážiť od 30 do 80 kíl. Mačiatko sa má k svetu a volá sa Eliya.