Obrovský ZVRAT: Zajtra arktický mráz, o pár dní teplotný šok! Prudké oteplenie má hrozbu!

BRATISLAVA – Treba vydržať! Do konca týždňa nás čaká teplotne podpriemerné a mrazivé počasie. Potom však príde nečakaný zvrat. Od pondelka k nám opäť začne prúdiť teplejší vzduch. Meteorológovia dokonca avizujú, že v utorok bude až +12 stupňov. Táto pozitívna správa však so sebou nesie aj veľké nebezpečenstvo. Zbystriť svoju pozornosť by mali najmä vodiči.

Slovensko sa dnes zobudilo do mrazivého rána. Ochladzovanie začalo už včera večer. Podľa meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len SHMÚ) bolo najchladnejšie v tatranskej oblasti, kde teplota klesla pod -10 stupňov. Z danej oblasti bolo najtuhšie v Tatranskej Javorine, a to až -14 stupňov Celzia.

Napriek tomu nás budúci týždeň čaká výrazné oteplenie. Terajší chladný charakter počasia by mal pretrvať len do konca týždňa a od pondelka k nám začne znova prúdiť teplejší vzduch. Prognóza dokonca ukazuje, že v utorok na juhu Slovenska môže denná teplota dosiahnuť až +12 stupňov Celzia.

Veľké varovanie pred poľadovicou

Má to však jeden háčik. Hoci k nám oteplenie prinesie teplý vzduch, ktorý bude postupovať od západu, no problémom je, že naša oblasť bude stále v chladnom vzduchu. Teploty v noci z nedele na pondelok, kedy sa aktuálne očakáva postup teplého frontu, poklesnú na +1 až -3 stupne.

Teplejšie, až +5, by malo byť vo vyšších vrstvách, kde budú vypadávať zrážky. Odborníci i iMeteo.sk varujú, že kým vo výškach bude +5, tak pri zemi budú len -3 stupne Celzia. Tým, že dažďové kvapky budú padať do nižších vrstiev na prechladený zemský povrch, môže sa vytvoriť námraza, čo by znamenalo aj tvorbu ľadovej vrstvy. Tá by podľa odborníkov mohla pokryť elektrické vedenia, stromy, autá a najmä cesty, na ktorých to môže byť veľmi nebezpečné.

Na piatok a sobotu bola vydaná výstraha, bude až -17 stupňov

Výstraha 1. stupňa pred nízkymi teplotami bola vydaná pre regióny Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Spišská Nová Ves, Gelnica, Prešov a Bardejov. Očakáva sa, že v piatok od 02:00 do 09:00 hodiny rannej teploty klesnú na -15 až -16 stupňov Celzia.

„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ varuje SHMÚ.

To isté varovanie platí i v sobotu pre regióny Liptovský Mikuláš, Brezno, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Spišská Nová Ves a Gelnica s tým, že od 02:00 do 09:00 hodiny bude v uvedených regiónoch až -17 stupňov.

Zajtra bude poriadne chladno

Bude jasno až polojasno. V západnej polovici miestami až veľká oblačnosť a ojedinele slabé sneženie. Inak naďalej chladno. Najnižšia nočná teplota -4 až -10, na Orave, Liptove, Horehroní a v Prešovskom kraji väčšinou -11 až -17 stupňov. Najvyššia denná teplota -4 až 1 stupeň. Fúkať bude slabý, na západe a cez deň aj na severe juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch na západe ojedinele okolo 45 km/h.

Víkend sa začne polojasným počasím, hrozí i sneženie

Prevažne polojasno, na západe až oblačno a ojedinele hrozí slabé sneženie, alebo mrznúce mrholenie s možnosťou tvorby poľadovice. Ojedinele aj hmla. Bude naďalej chladno. Najnižšia nočná teplota -11 až -17, v južnej polovici západného Slovenska a miestami na juhu stredného Slovenska -4 až -10 stupňov. Najvyššia denná teplota -4 až 1 stupeň. Fúkať bude slabý južný vietor, na juhozápade spočiatku miestami okolo 20 km/h.

V nedeľu sa už mierne oteplí

Prevažne veľká, spočiatku miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele i hmla. Ojedinele hrozia slabé zrážky, aj mrznúce a možnosť tvorby poľadovice. Najnižšia nočná teplota -5 až -10, na juhozápade miestami okolo -3 stupňov. Najvyššia denná teplota -2 až 3 stupne.