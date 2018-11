Zásadné odhalenie v kauze Dankovej rigorózky: Chýba tam časť, ktorá je povinná!

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA - Ošiaľ okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka neutícha. Po viac ako mesiaci odmietania ju Danko sprístupnil a momentálne je do nej možné nahliadnuť v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici. Či už je jeho práca odpísaná alebo nie, isté je minimálne to, že nikdy nemala prejsť. Chýba jej totiž jedna veľmi podstatná časť.

Po oznámení, že Dankova rigorózna práca je opäť k dispozícii, sa do Univerzitnej knižnice v Banskej Bystrici vybrali aj novinári, vrátane nás, aby sme sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že rigorózna práca Andreja Danka existuje. Je skutočná a bola napísaná v roku 2000. Dlhodobo sa však špekuluje, že ide o plagiát a predseda parlamentu svoj titul získal podvodom.

Dankova rigorózna práca Zdroj: Tip čitateľa

Stratila sa totiž aj iná práca z roku 1999, ktorá má rovnaký názov aj rozsah strán ako tá Dankova. Podľa DenníkaN sa práca zhoduje aj s prácou Daniela Pisáka z roku 2001. Či už teda ide o plagiát alebo nie, to je nateraz najmenej podstatné. Zaujímavosťou skôr je, že tej Dankovej chýbajú dve podstatné časti. A preto ju nemal nikdy obhájiť.

Úvod, jadro, záver

Podľa Dušana Katuščáka, autora knihy Ako písať záverečné a kvalifikačné práce a mnohých ďalších publikácií, musí mať každá záverečná práca jasnú štruktúru. Nesmie chýbať Úvod, Záver a Zoznam použitej literatúry. Akceptuje sa ešte Predhovor, ktorý je pred Úvodom.

"Je nemysliteľné, aby práca, ktorá neobsahuje bibliografiu (alebo zoznam použitej literatúry, či zoznam bibliografických odkazov) prešla komisiou," povedal Katuščák. Rovnako je to aj so záverom, čo je v podstate zhrnutie celej práce a závery, k akým sme výskumom prišli.

Zdroj: Tip čitateľa

Práca Andreja Danka však neobsahuje zoznam literatúry, z akej čerpal. Obsahuje len citačné záznamy pod čiarou, aj to len na niekoľkých stranách. Nie je pravdou ani to, že v roku 2000 mala byť iná smernica, respektíve, že by neobsahovala nariadenie, že práca musí mať zoznam použitej literatúry.

"Od 80. rokov existuje ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu pozn. red.), ktorý upravuje smernice po celom svete. Zoznam použitej literatúry musí obsahovať každá práca teraz a musela aj predtým," dodal Katuščák.

Nezávislá komisia nebude

Niektorí učitelia žiadali titul preveriť a vytvoriť nezávislú komisiu, ktorá by ešte raz zhodnotila Dankovu rigoróznu prácu. Zdá sa však, že to nebude také jednoduché. Rektor Univerzity Mateja Bela vydal vyhlásenie a odvoláva sa na to, že zákon neumožňuje odobrať už udelený titul.

"Univerzita Mateja Bela považuje plagiátorstvo za vážny celospoločenský morálny problém, ktorý bol v minulosti rozšírený aj na iných univerzitách a v celej spoločnosti. Práve preto boli v rokoch 2010 - 2011 prijaté rozsiahle legislatívne zmeny, ktoré problém plagiátorstva výrazne eliminovali. Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neumožňuje odobrať titul, ani žiadnu formu revízie rigorózneho konania," píše sa na stránke UMB.

"Univerzita Mateja Bela dnes deklaruje transparentné procesy pri získavaní vysokoškolských titulov. Pevne veríme, že nebude pokračovať ďalšie očierňovanie univerzity v očiach verejnosti, nakoľko do dnešného dňa bol postup univerzity v súlade s platnou legislatívou. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je transparentná inštitúcia, ktorá má svoje pevné miesto v slovenskom vysokoškolskom priestore," dodal Hiadlovský.

Rozhodnúť môže súd

Titul tak nemôže odobrať samotná univerzita, mohol by však tak spraviť súd. V prípade, že by vysoká škola dodatočne zistila, že pri záverečnej práci absolvent porušil autorské práva inej osoby v takom rozsahu, v ktorom by bolo možné dospieť k záveru, že neboli splnené podmienky na riadne skončenie štúdia, môže podať určovaciu žalobu na súd. Na jej základe súd môže rozhodnúť o neplatnosti dokladov o skončení štúdia.