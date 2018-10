Škandál s Tisom preverí NAKA: Na kontroverznú upútavku reaguje už aj cirkev

Veľké ohlásenie ambiciózneho projektu RTVS s názvom Najväčší Slovák nedopadlo veľmi dobre. V upútavke totiž verejnoprávna televízia použila aj prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa s otázkou „Vojnový zločinec alebo mučeník?“. Táto upútavka vyvolala vlnu kritiky. Zdá sa, že bude mať aj trestnoprávnu dohru.

Na upútavku RTVS si „posvieti“ prokurátor

„Upútavka RTVS na zábavnú reláciu Najväčší Slovák, ktorá obsahovala podobizeň prezidenta Slovenského štátu, dr. Jozefa Tisa (1939 – 1945) má aj trestnoprávnu dohru. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vydal pokyn na preverenie tejto veci Národnou protiteroristickou jednotkou NAKA Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky,“ informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

„Podľa prokurátora polícia má preveriť, či nedošlo k spáchaniu trestného činu podľa § 421 Trestného zákona alebo § 422 Trestného zákona (založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd). Iba pripomíname, že upútavka RTVS vyvolala mnohé kritické reakcie. Rozhorčenie nad ňou vyjadrilo aj Stredisko holokaustu a židovská organizácia,“ dodala Predajňová.

Reakcia RTVS

RTVS poskytne všetku nevyhnutú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri prešetrovaní uvedenej záležitosti. „Jednoznačne však odmietame, že by cieľom predmetnej upútavky mala byť podpora alebo propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. Ako je zrejmé z programov, ktoré vysielame na programových službách RTVS a venujú sa problematike Slovenského štátu a jeho predstaviteľom, RTVS sa žiadnym spôsobom nesnaží ospravedlňovať, prekrúcať alebo zľahčovať skutky jeho predstaviteľov, ale na základe historických faktov poskytuje neskreslený pohľad na dané obdobie, ktorý umožňuje vecnú diskusiu k otázkam našej histórie,“ uviedla v reakcii pre Topky hovorkyňa Erika Rusnáková.

Tisa po kritike napokon vylúčili

Tvorcovia celonárodnej ankety Najväčší Slovák, ktorú na televízne obrazovky prinesie RTVS, sa napokon rozhodli vylúčiť zo súťaže Jozefa Tisa. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. „RTVS upútavkou nedávala žiadny tip ani návod, za koho hlasovať, ani nevyjadrovala názor na žiadnu konkrétnu osobu, no táto debata prekryla zmysel celého projektu a nadobudli sme presvedčenie, že by odklonila diskusiu o našej histórii a všetkých kontroverzných osobách, ktoré sú s ňou spojené, a zúžilo by sa to len na jednu osobu. Preto sme po dohode a konzultáciách s majiteľmi licencie do štatútu zahrnuli, že v rámci hlasovania nebude možné nominovať osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za vojnové zločiny, zločiny voči ľudskosti, vraždu, vlastizradu a nebola rehabilitovaná,“ uviedol.

„Dlho sme sa o tom rozprávali, podobné situácie sa udiali aj v iných krajinách, či je to Nemecko, Rusko, Rakúsko alebo Česká republika,“ dodal.

Kresťanská organizácia protestuje

Po židovskej je aj kresťanská organizácia proti zaradeniu Jozefa Tisa do zoznamu oceňovaných osobností nového televízneho projektu Rozhlasu a televízie Slovenska, celonárodnej ankety Najväčší Slovák. „Rozhodne protestujeme proti tomu, aby meno Jozefa Tisa vôbec figurovalo v akomkoľvek zozname historických osobností, o ktorých sa v ankete bude hlasovať. V čase takmer nekontrolovaného šírenia aj tých najbizarnejších konšpiračných teórií, prostredníctvom množiacich sa internetových portálov, apelujeme na zodpovednosť verejnoprávneho média pri formovaní historického povedomia Slovenska,“ píše vo vyhlásení pre tlač Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christian Embassy Jerusalem, ICEJ), pobočka na Slovensku.

Vo vyhlásení pre tlač podpísanom predsedom ICEJ Slovensko Petrom Švecom a tajomníkom ICEJ Slovensko Kamilom Maljarčikom, ktoré poskytol Maljarčik, upozorňuje, že úlohou RTVS je „meno ktoréhokoľvek reprezentanta vojnového slovenského štátu zo zoznamu tejto ankety aktívne vyškrtnúť aj v prípade, že by ho tam zaradil ktokoľvek“.

Tiso je vojnový zločinec

Slovenská pobočka ICEJ píše, že Tiso, ako „politik, ktorý schvaľoval v roku 1942 deportácie viac ako 57-tisíc Židov do koncentračných táborov s platbou za každú deportovanú osobu a zbavením občianstva proti ich vôli, a ktorý schvaľoval aj ďalšie antisemitské perzekúcie, je hanbou slovenských dejín, nie osobnosťou. A formát zábavnej televíznej show nemožno vydávať za diskusiu hodnotiacu jeho činy, ktoré sú serióznymi historikmi dávno zanalyzované, prediskutované a zhodnotené“.

„Jozef Tiso, ktorý deportácie Židov schvaľoval, je vojnovým zločincom. Mučeníkmi boli desiatky tisíc obetí pro-nacistickej politiky štátu, na čele ktorého dobrovoľne a počas celej II. svetovej vojny stál muž - kňaz menom Jozef Tiso. Skutočnosti, že Jozef Tiso bol Slovákom či kňazom, nie sú ospravedlnením, ale skôr príťažou,“ uviedla organizácia

ICEJ Slovensko pripomína, že verejnoprávna televízia RTVS začala minulý týždeň vysielať upútavku na nový program, celonárodnú anketu Najväčší Slovák, v ktorej môže verejnosť od 1. novembra hlasovať o najvýznamnejšej osobnosti Slovenska. Za jednu z prvých troch postáv, ktoré v upútavke majú prilákať pozornosť divákov na sledovanie tohto programu, bol vybraný Jozef Tiso, prezident vojnového fašistického slovenského štátu, odsúdený po vojne ako vojnový zločinec. Upútavka obsahovala otázku: „Vojnový zločinec alebo mučeník?“

ICEJ Slovensko s čiastočnou úľavou prijala rozhodnutie vedenia RTVS zo záveru minulého týždňa o stiahnutí upútavky s Tisom. Za nezodpovedné však považuje „už to, že takáto upútavka vôbec vznikla. Slovensko totiž má svoje osobnosti, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžili o pozitívne hodnoty v rôznych oblastiach verejného života a môžu byť vzormi pre súčasné aj budúce generácie“.

Tiso nesie plnú zodpovednosť za to, čo sa v štáte udialo

Jozef Tiso patrí ku kontroverzným osobnostiam našich dejín. Podľa historika Ivana Kamenca nesie plnú zodpovednosť za to, čo sa v štáte udialo. „Tiso bol od jesene 1938 vo viacerých vedúcich funkciách a bol na absolútnom vrchole oficiálnej vládnej slovenskej politiky: predseda vlády, prezident (z tohto titulu najvyšší veliteľ armády), predseda (vodca) samovládnucej HSĽS (z tohto titulu najvyšší veliteľ HG.) Teda nesie plnú právnu, politickú a morálnu zodpovednosť za to, čo sa v štáte udialo,“ uviedol pre Topky Kamenec.

Ide o zavedenie totalitného protidemokratického režimu, prenasledovanie opozície (koncentračné a pracovné tábory) či vypovedanie vojny Poľsku a trom mocnostiam antihitlerovskej koalície. „Ďalej ide o oficiálnu antisemitskú politiku režimu - zbavovanie židov ich politických, hospodárskych, sociálnych a nakoniec aj základných občianskych a ľudských práv, čo vyvrcholilo násilným vyvezením troch štvrtín slovenských židov do nacistických vyhladzovacích táborov, kde zahynulo okolo 70-tisíc slovenských židov),“ povedal. „To všetko sa robilo pod vedením katolíckeho kňaza, ktorý to navyše ospravedlňoval kresťanským učením. Na ostrú kritiku Vatikánu buď neodpovedal, alebo to vysvetľoval nutným spojením s nacistickým Nemeckom, ktoré vraj chránilo existenciu slovenského štátu.“

Je nepochopiteľné, že RTVS propagovala Tisa

V súčasnosti máme v parlamente strany, ktoré Tisa doslova glorifikujú. Na Slovensku silnejú aj extrémistické prúdy. „Je nepochopiteľné, že RTVS osobu Tisu zaradila do "súťaže" a navyše toto zaradenie ešte aj propaguje. V Nemecku pri podobnej súťaži boli takéto osobnosti (ako Hitler a ďalší čelní nacisti) dopredu vylúčení z ankety. Zoznam tamojších tristo osôb zostavovali odborníci - najmä historici. U nás to robia zrejme "vševedúci" čelní predstavitelia dnešného vedenia RTVS,“ uviedol Kamenec s tým, že miesto toho, aby sa ospravedlnili, ešte svoj výber a postup pokrytecky zdôvodňujú "slobodou slova a názoru". „Ťažko za tým nevidieť priehľadné politické ciele či tendencie.“

Programový riaditeľ RTVS Marek Ťapák sa vyjadril, že by bolo nezmyslom, aby sme pred Tisom zatvárali oči. Podľa historika ide o číru demagógiu. „Vyjadrenie p. Ťapáka, že "pred Tisom nemožno zatvárať oči", je pustou demagógiou. Nikto pred Tisom nezatvára oči. Sú o ňom napísané monografie, spústy odborných štúdií a článkov. Možno, že zostavovatelia ankety by si ich mohli aj občas prečítať. Literatúra o dejinách Slovenska v rokoch 1938 - 1945 je ozaj rozsiahla a z nej jednoznačne vyplýva, že Tiso nebol žiadnym mučeníkom, ale jednoznačne negatívnou, osobnosťou slovenských dejín prvej polovice 20. storočia. Do tejto ankety RTVS skutočne nepatrí,“ dodal Kamenec.

Ozvala sa aj židovská humanitárna organizácia

Proti zaradeniu Jozefa Tisa do zoznamu oceňovaných osobností celonárodnej ankety RTVS Najväčší Slovák protestovala minulý týždeň aj židovská humanitárna organizácia B‘ nai B’rith – Tolerancia. Generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka listom vyzvala, aby zrušil zaradenie Jozefa Tisa do spomínaného projektu. Podľa nich „už jediná upútavka na tento titul s Jozefom Tisom pod názvom ‚Vojnový zločinec alebo mučeník?‘ vzbudila pohoršenie, keďže hraničí s propagáciou fašizmu“. B´nai B´rith – Tolerancia sa domnieva, že „vytváranie platformy pre diskusiu o kladných a záporných vlastnostiach osobností slovenskej histórie je neprijateľné podsúvaním titulku, že Jozef Tiso bol mučeníkom“. RTVS avizovala, že na list bude reagovať a oficiálnou cestou odpovie priamo organizácii B‘ nai B’rith – Tolerancia.

RTVS začala minulý týždeň vysielať upútavky na televíznu celonárodnú anketu najväčší Slovák, ktorá vyvrcholí 1. mája budúceho roka. Nominačná fáza projektu najväčší Slovák odštartuje 1. novembra a potrvá až do poslednej decembrovej dekády. V rámci nej bude môcť verejnosť hlasovať prostredníctvom SMS za ľubovoľnú slovenskú historickú či súčasnú osobnosť. Na Nový rok - 1. januára 2019 diváci Jednotky počas galavečera spoznajú prvú stovku a v rámci nej finálnu desiatku osobností.

Spomedzi nich bude môcť verejnosť hlasovať za svojho favorita do 1. mája. Budúcoročné hlasovanie bude sprevádzať desiatka večerov, ktoré odvysiela Jednotka vždy v stredu od 20. februára do 24. apríla. Každý z večerov bude venovaný jednej osobnosti z top desiatky, pričom každá osobnosť bude mať svojho obhajcu z radov verejne známych ľudí z rôznych oblastí. Ich tvrdenia budú dokresľovať dokumentárne zábery, ktoré neskôr potvrdí alebo vyvráti odborný garant. Nasledovať bude odborná diskusia. Najväčší Slovák je licencovaným formátom britskej BBC. Program The Great Britons spustila začiatkom roka 2002 a jej diváci si za Najväčšieho Brita zvolili Winstona Churchilla. Formát BBC predala a úspešne zrealizovala v 24 krajinách sveta.