Minulotýždňová razia v Kežmarku má dôsledky: Skupina obvinených putuje do väzby

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Okresný prokurátor v Spišskej Novej Vsi podal návrh na vzatie do väzby Miloša N. zo Smižian, Alexandry N. z Kurimian a Daniela K. z Kežmarku v súvislosti s minulotýždňovou raziou Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Kežmarku.

Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného sudu v Spišskej Novej Vsi v pondelok jeho návrhu vyhovela z dôvodu, že trojica by mohla naďalej pokračovať v trestnej činnosti, ktorej sa mala dlhodobo dopúšťať. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová. Sudkyňa nevyhovela návrhu obhajoby a nenahradila dôvody väzby písomným sľubom ani dohľadom probačného a mediačného úradníka. Väzba obvinených začala plynúť dňom ich zadržania. Všetci obvinení proti rozhodnutiu o vzatí do väzby podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach.

Veľké obchodovanie s drogami

"Všetci traja sú stíhaní za spolupáchateľstvo trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. Návrh na vzatie do väzby prokurátor odôvodnil obavou, že obvinení by na slobode mohli ovplyvňovať svedkov alebo spoluobvinených a tiež obavou, že na slobode by pokračovali v trestnej činnosti.

Podľa obvinenia mal Miloš N. spoločne so svojou dcérou Alexandrou N. od marca tohto roku za účelom finančného zisku z rôznych zdrojov z Českej a Slovenskej republiky zadovažovať pervitín a následne ho priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb distribuovať. Finančné prostriedky zo zisku si mali pritom deliť. "Okrem toho si Alexandra N. po vzájomnej dohode s Danielom K. zadovážili v dňoch 7. až 9. novembra od presne nezistenej osoby na západnom Slovensku pervitín, ktorý následne prechovávali a prevážali v osobnom motorovom vozidle," ozrejmil hovorca.

Ukryté v aute

Práve v tomto aute oboch v piatok (9.11.) zadržala NAKA, pričom zaistila metamfetamín, z ktorého bolo možné pripraviť minimálne 44 bežných jednorazových dávok drogy. "Danielovi K. hrozí v prípade uznania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov a ďalším dvom obvineným na desať až 15 rokov," uzavrel Filičko.