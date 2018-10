Obdobie teplého počasia sa definitívne končí: PREDPOVEĎ Pozrite sa, kedy príde prvý sneh v nížinách

Podľa meteorológa Pavla Matejoviča prebehne ochladenie v niekoľkých fázach. Dlhodobé výrazné ochladenie aj so zrážkami prinesie studený morský, pôvodom arktický vzduch zo severozápadu. V teplejších lokalitách Slovenska má byť podľa meteorológov okolo desať stupňov Celzia. Na severe by sa mala teplota držať pod hranicou piatich stupňov, pričom meteorológovia rátajú aj so silnejším vetrom. O ochladené informoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav. „Vzhľadom na očakávaný rozsah studenej vzduchovej hmoty v európskom priestore nepôjde len o krátkodobé ochladenie,“ uzavrel SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Výrazné ochladenie

Meteorológovia avizovali ochladenie už koncom minulého týždňa. Po niekoľkých teplejších dňoch však babie leto definitívne skončí. Meteoroló Pavel Matejovič uviedol, že ochladenie prebehne v niekoľkých fázach. Prvá fáza bude miernejšia. „Od zajtra (piatka 19.10.) k nám začne prúdiť od severozápadu chladnejší vzduch a ukončí tak babie leto, teploty však zatiaľ nepôjdu ešte tak výrazne dole,“ uviedol Matejovič.

Zdroj: FB/MetaKlim

„K výraznejšiemu ochladeniu príde na budúci týždeň pravdepodobne z pondelka na utorok, kedy počasie v strednej Európe začne ovplyvňovať mohutná tlaková výš, ktorá sa začne premiestňovať z východného Atlantiku nad Britské ostrovy. Medzi ňou a oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad Severným ľadovým oceánom prenikne od severozápadu studený polárny vzduch, ktorý sa prejaví predovšetkým na horách severného Slovenska, kde sa bude znižovať hranica sneženia,“ povedal meteorológ s tým, že dole pôjdu aj minimálne teploty v nížinách.

Prvé snehové vločky už koncom októbra

To však ešte nie je všetko. Ochaldenie bude pokračovať. „Pravdepodobne v poslednej októbrovej pentáde dostaneme ďalšiu dávku ešte chladnejšieho vzduchu, a pôjde už o morský arktický vzduch. Ten spôsobí nielen ďalší pokles teploty, ale hranica sneženia sa ešte viac zníži. Nie je teda vylúčené, že niekedy okolo 28. októbra sa objavia aj snehové vločky v nížinách juhozápadného Slovenska! Takú možnosť totiž naznačuje model GFS,“ napísal Matejovič.

Model GFS predpokladá prvé snehové vločky už koncom októbra Zdroj: FB/MetaKlim

„Nevylučoval by som, že niekedy na prelome októbra a novembra sa aj v nižších polohách vytvorí prechodne súvislá snehová pokrývka. Aj takýto vývoj sme predpokladali, na takúto možnosť som upozorňoval v dlhodobej prognóze na jeseň,“ informoval meteorológ. V tomto prípade pôjde podľa neho skôr o „suché“ ochladenie. „Bude to teda naozaj prechod akoby z leta do zimy, resp. z plaviek do kožucha,“ dodal.

SOBOTA

V sobotu sa začne pomaly ochladzovať. Od Od západu bude do strednej Európy zasahovať tlaková výš so stredom nad Britskými ostrovmi a po jej prednej strane začne do našej oblasti od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch. Bude polooblačno až oblačno, na východe v noci zamračené.

Zdroj: SHMÚ

Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky najmä na severe. Ráno na niektorých miestach môže byť hmla. Teplota vystúpi cez deň maximálne na 15 až 20 stupňov, na severe okolo 13. V noci klesne na 6 až 11 stupňov.

NEDEĽA

Nedeľa sa bude niesť v podobnom duchu, postupne bude chladnejšie. Bude premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele sa môžú vyskytnúť prehánky a dážď. Bude veterno a chladno a denná teplota sa bude pohybovať od 10 do 15 stupňov, na severe miestami okolo 8 stupňov. V noci klesne na 4 až 8 stupňov.