VIDEO Kauza Nishita, ktorý dobodal Braňa, (†37) vrcholí: Posledné slová, ja som obeťou útoku!

Prokurátor v záverečnej reči pre Nishita navrhol nepodmienečný trest v dolnej hranici, čo je 15 rokov s ochranným dohľadom na 2 roky. Navrhol aj odškodné rodine. Brat zavraždeného Braňa v záverečnej reči pripomenul, že počas víkendu to bude jeden rok, čo sa udiala tragédia.

Prokurátor zároveň pripustil, že konflikt medzi obžalovaným a trojicou mužov, medzi ktorých patrili zosnulý 37-ročný Branislav a druhý poškodený Volodymyr, vyvolali poškodení. Konanie obžalovaného, ktorý proti nim vytiahol nôž, však podľa neho nebolo adekvátne k vzniknutej situácii.

Takto privádzali obvineného do súdnej siene

Zdôraznil pritom, že zosnulého zasiahol do hlavy a krku a druhého poškodeného do tváre a hrudníka. Keďže obžalovaný podľa prokurátora neustále pri sebe nosil dva nože a boxer, musel byť pripravený ich v prípade konfliktu použiť. V tomto prípade to podľa neho nie je možné vyhodnotiť ako nutnú obranu.

Argument obžalovaného, že zbrane pri sebe nosil pre predošlé rasistické útoky, podľa prokurátora nie je možné dokázať, keďže sa po údajných útokoch neobrátil na políciu a skutky nie sú zadokumentované.

Vyjadrenie prokurátora

Rasovo motivovaný útok?

Podľa obhajcu obvineného išlo o sebaobranu a súd žiadal, aby Nishita oslobodil spod obžaloby. „Išlo o agresívnych útočníkov, ktorí v noci napadli Nishita T," uviedol okrem iného obhajca obžalovaného. Podľa jeho názoru išlo o primeranú obranu.

„Som smutný z toho tragického večera. Nebol som útočníkom, bol som to ja, ktorý bol napadnutý troma agresívnymi útočníkmi," uviedol vo svojom záverečnom návrhu Nishit. Zdôraznil, že na neho poškodení vykrikovali rasistické heslá. Po úderoch sa vraj začal brániť. „Ja som obeťou rasovo motivovaného útoku," povedal ďalej.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

„Označovanie môjho brata za rasistu a xenofóba je účelové a nepravdivé," povedal starší brat zavraždeného. Uviedol, že „čo je to za človeka, ktorý chodí pravidelne popíjať do mesta vyzbrojený stále nožmi a boxerom?" mysliac tým obžalovaného. Záverečný návrh brata zavraždeného bol značne dlhý.

Priebeh incidentu

Potýčka pre taxík sa odohrala počas noci vlani na jeseň v centre Bratislavy. Slovák pôvodom z Indie použil nôž voči 37-ročnému Bratislavčanovi, ktorý následkom rezného poranenia podľahol. Pred senátom okresného súdu svedčili traja mladí ľudia, ktorí boli v blízkosti incidentu.

Vypovedal i zamestnanec jedného z bratislavských podnikov, ktorému sa mal obžalovaný priznať, že vytiahol nôž potom, ako ho napadli neznámi muži, ktorí slovne narážali na jeho cudzí pôvod. Nishit Timothy vtedy tvrdil, že je nevinný a konal v sebaobrane.