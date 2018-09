Politici sa po prázdninách vymódili: Lacná Cigániková, Nicholsonová v čipke a rozopnutý Richter

BRATISLAVA - Po troch voľných mesiacoch, poslanci opäť zasadli do parlamentných lavíc. Niektorí, aj keď sú v politike dlhé roky, si stále neosvojili základy protokolu a do parlamentu sa obliekajú nie práve najvhodnejšie.

Módna expertka Andrea Ziegler zhodnotila oblečenie našich politikov Pozrite sa, ako obstáli Ján Richter, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martina Šimkovičová a Jana Cigániková.

Parlament je konzervatívne prostredie a nie je to módne mólo s aktuálnymi módnymi vychytávkami. Ozdoba na krku mi príde zbytočná a nevhodná. Čipka tiež nie je najideálnejšia voľba. Vhodnejší by bol jednoduchý top.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zdroj: Jan Zemiar

Chválim, že zvolil oblek s košeľou a kravatou. Tak by to malo vyzerať z hľadiska dress codu do parlamentu. Akurát kravata je pridlhá. Mala by končiť po vrchnú líniu alebo maximálne po spodnú líniu opasku. Vhodné by bolo, aby bol oblek zapnutý na jeden vrchný gombík.

Ján Richter Zdroj: Jan Zemiar

Ženský stajling do parlamentu určite nemusí byť nudný či nevýrazný. Mal by ladiť s osobnosťou ale zároveň spĺňať kritériá dress codu. Nejde o spoločenskú príležitosť. Formálne pravidlo je, že žena by mala mať dĺžku sukne okolo kolien. U Martiny by to mohlo byť fajn, keby miesto kožennej bundy zvolila radšej sako, o kúsok dlhšie šaty, klasické lodičky, nie sandále na platforme. Kabelku s menej výraznými detailami. Žiaľ tu sa riadi aj protokolom.

Martina Šimkovičová Zdroj: Jan Zemiar

Červená farba je príliš výrazná. Hlavne kombinácia červenej a čiernej je veľmi ostrá až surová. Vhodnejšia by bola skôr kombinácia so šedou. Nie som si ale úplná istá, či červená je ideálna do parlamentu. Topánky sú lakované a také sú skôr vhodné na večernú príležitosť. Žena v parlamente by nemala vyzerať lacno, ale ako dáma, ktorá pôsobí dôveryhodne.