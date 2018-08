Návrh, ktorý má zmeniť cestovanie v Bratislave: Ušetríte hodiny týždenne, VIDEO porovnanie

Od 10. júna v tichosti funguje vlaková premávka v Bratislave na trase Petržalka - Nové Mesto - Senec. Vlakom sa dá jazdiť ako na električenku, tak aj na obyčajný lístok na MHD v rámci integrovanej dopravy. Spoj však jazdí iba raz za hodinu.

„Zároveň medzi bratislavskými stanicami Nové Mesto a Petržalka dochádza k previazaniu najväčšieho sídliska - Petržalky vlakovými linkami mimo územie Bratislavy, konkrétne Ivanka pri Dunaji, Senec, Pezinok či Trnava," priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká jeden z cieľov ŽSSR.

Problém? Iba jedna zastávka

Bratislavčania sa tak z Petržalky na Železničnú stanicu Nové Mesto dokážu dostať už za 13 minút. Ak by cestovali autobusom, najrýchlejším spojom by to trvalo 31 minút. Denne by pri ceste tam a naspäť dokázali ušetriť približne 36 minút, čo za pracovný týždeň robí rovné tri hodiny.

Bratislavský aktivista Martin Čambálik ale upozorňuje, že obnovená vlaková doprava v rámci hlavného mesta má jeden háčik. „Jediná zastávka, kde môžete v Petržalke nastúpiť, je železničná stanica," hovorí. Čambalík preto stojí za petíciou na vybudovanie zastávky na Einsteinovej.