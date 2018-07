FOTO Bratislavčania krútia hlavami: TAKTO opravovať cestu ste ešte nevideli, možné iba na Slovensku

BRATISLAVA - Čitateľ nás upozornil na opravu jednej z ulíc v bratislavskom Ružinove. Cesty v mestu sú v rozsiahlej rekonštrukcii, no to, čo sa podarilo na Astronomickej ulici, nemá naozaj obdoby.

Ulicu v bratislavskej mestskej časti Ružinov na Ostredkoch rekonštruujú. Obyvatelia sa tešia, že onedlho budú môcť prechádzať po novom chodníku a ceste. Aby mohli robotníci položiť nový asfalt, najskôr sa museli zbaviť toho starého. Aj sa tak stalo. Na jednom mieste im ale v práci pri odstraňovamí pôvodného chodníka prekážal starší favorit. A svojsky sa vynašli. Jednoducho ho nechali na mieste, pričom zvyšok betónu odstránili. "Je toto normálne?" pýta sa čitateľ, ktorý nás na situáciu upozornil.

"Toto nevymyslíš, to je život na Slovensku. Robia u nás cestu a toto dokázali," napísal Tomáš na sociálnu sieť k svojej fotografii. "To sa má jednoducho odtiahnuť mestskou políciou. Tam, kde majú odťahovať, tak tam nie sú," uviedol jeden z diskutujúcich a druhý dodal: "Tiež si myslím, že je to tam už asi dlho - ale toto nie je riešenie. Buď, ako píše Peťo, mali to riešiť meskáči alebo to mohli aj tí cestári odtiahnuť alebo chytiť a ručne odložiť na trávnik. Ale nie toto..."

Zdroj: Martin Bublavý

