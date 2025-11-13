15 šokujúcich odhalení nevery: Keď vzťahy rozbíjajú opatrovateľky, kolegyne aj prostitútky

Celebrity priťahujú celebrity a neraz tvoria partnerské dvojice, akým niet páru. Lenže idylka nezvykne trvať dlho, keď je v okolí veľa „príležitostí“. Ktorí slávni hriešnici neodolali pokušeniu a tajne podvádzali svoje polovičky? Mnohé odhalenia nevery svet šokovali.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
VIDEO z incidentu pred popradskou školou: Okrem študenta a riaditeľky bola na mieste aj ďalšia osoba! Má ísť o poslankyňu PS
Obrovský medveď sa blížil k Slovákovi, ten mu povedal TÚTO jednu vetu: Neuveríte, čo nasledovalo!
Nové detaily v prípade tínedžerky Jasmíny (14): O údajnom únose a zneužívaní prehovoril jej otec