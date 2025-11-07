Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!

Parlament bude rokovať o zákone od opozičných poslankýň, ktorý by mal priniesť viac peňazí a voľna pre jednorodičov.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Brusel sa chystá zasiahnuť: Komisia zvažuje voči Slovensku infringement pre novelizáciu ústavy!
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Riaditeľ mal obťažovať dievčatká! REAKCIA mestskej časti, TAKTO dostal post
Fico mal rečniť na škole v Poprade: Na chodník pred vstupom niekto napísal hanlivé nápisy! REAKCIA premiéra