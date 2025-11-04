Naozaj je ČAJ pre srdce zdravý? Takáto je pravda

Čaj (pravý – z rastliny Camellia sinensis – ako zelený, čierny, biely či oolong, ale aj bylinkové čaje) je jedným z nápojov, ktoré sa často spomínajú v kontexte prevencie srdcovo-cievnych ochorení. Mnohé štúdie naznačujú, že pravidelné pitie čaju môže mať priaznivé účinky na srdce.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Podnikateľom štát klepol po prstoch: Koniec odkazov o platbách len v hotovosti, nová povinnosť ich ZVALCUJE!
ZLYHANIE na celej čiare: Lekári po pôrode ZABUDLI v tele matky obväz! Stalo sa jej to osudným