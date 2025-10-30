POZOR Na Slovensku vyčíňajú zlodeji áut: Za pár dní ukradli už 6 vozidiel. Idú po TEJTO značke

Tento mesiac prešovskí policajti zaevidovali už šesť krádeží motorových vozidiel tej istej značky. Zlodeji sa zamerali na konkrétne modely - Toyota RAV4 a Toyota C-HR Hybrid. Polícia o tom informuje
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MIMORIADNE Tragédia v Česku: Dvaja mladí muži boli nájdení mŕtvi! Hovorí sa o spoločnej samovražde
Žena našla svojho priateľa mŕtveho v kúpeľni: Kamera na chodbe zachytila DÔLEŽITÉ okamihy pred smrťou!
Cestujúci sú v šoku: Autobus sa začal HÝBAŤ a prebúral sa až do domu, na mieste je množstvo hasičov!