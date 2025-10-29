ROZHOVOR Lekárka Denisa Marcišová: Vo Švédsku boli v šoku, že každá žena na Slovensku má svojho gynekológa

Gynekologička Denisa Marcišová preberá na svojom profile mnohé zaujímavé témy. Zo Slovenska odišla najprv do Švédska, kde zažila iný pohľad na medicínu aj ľudský rešpekt. Dnes žije na Malte, kde hľadá viac rovnováhy a „chillu“ .
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Školská novela bola nevyhnutná, hovorí minister Drucker: Moji predchodcovia na ňu nenabrali odvahu!
Holečková viní Blanára z budovania čokoládového IMPÉRIA: Kilá sladkosti s otáznikmi, rezort hovorí o hoaxe!