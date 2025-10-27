Šimon Plánička zo Slunce, seno... po rokoch: A takto vyzerá jeho "Blažena"!

PRAHA - Spoznali by ste ho?! Herec Pavel Kikinčuk, ktorý práve dnes oslavuje svoje 66. narodeniny, je herecky dosť aktívny. A to nielen pred kamerami, ale aj mimo nich. Mnohí si ho spájajú najmä s postavou Šimona Pláničku v kultovej komédii Slunce, seno...
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Autentické VIDEO z nehody: Opitý vodič vrazil do auta s matkou a dieťaťom... Obrovský náraz, auto letelo vzduchom!
Desivé odhalenie v novej správe: Lukašenko sa intenzívne pripravuje na vojnu! TOTO je termín
V Tatrách úradoval časový posun! Poliaka a mladú Slovenku museli ratovať zo snehového pekla v totálnej TME