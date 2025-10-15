Známa herečka prehovorila o VYHORENÍ: Pomohol jej tento jednoduchý RITUÁL s deťmi!

Herečka Drew Barrymore nikdy neskrývala, že materstvo vie byť aj poriadne vyčerpávajúce. Otvorene hovorí o „mom burnout“, teda syndróme vyhorenia matiek, ktorý prichádza, keď sa ženy starajú o všetkých, len nie o seba. Sama si preto vytvorila jednoduchý rituál, ktorý jej pomáha vrátiť rovnováhu do života.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRVÉ DETAILY nehody, pri ktorej zomrel Demokrat Pavlík (†38): Čakal na odťahovku! Kolegovia plakali na tlačovke
Tvrdá rana pod pás pre zdravotníkov: Trojnásobné zvýšenie poplatkov za prácu! Sestry sa búria, podpisujú PETÍCIU