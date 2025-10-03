Známu herečku nafotili paparazzi: Budete potrebovať dve a pol minúty, aby ste ju spoznali!

LOS ANGELES - Čo poviete, zmenila sa?! Herečka Jennifer Taylor (53) sa objavila vo viacerých počinoch, avšak mnohým sa spája najmä s účinkovaním v kultovom počine Dva a pol chlapa, kde stvárnila frajerku Charlieho - Chelsea Melini. Nedávno ju v uliciach nafotili paparazzi a pochopiteľne vyzerala inak, než si ju pamätáme.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivé proroctvo žijúceho Nostradama: Varuje pred tajným armádnym stretnutím! Môže vyvolať novú vojnu
Pražské letisko je uprostred volieb v POHOTOVOSTI: Anonym tam nahlásil blížiace sa drony!