Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!

Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder opäť vyzval na zrušenie zákazu nových automobilov so spaľovacími motormi.
Po sanitkách končia licencie aj vrtuľníkovým záchranárom: Minister sľubuje bezproblémovú dostupnosť
Tragédiu na východe neprežil vodič autobusu Igor: Smútia stovky cestujúcich... Emotívne odkazy do neba!
Vražedný útok vo vlaku: Mladú Ukrajinku Irynu dobodal agresívny útočník! Snívala o lepšom živote v USA