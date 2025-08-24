ŠOKUJÚCI PRÍPAD Dvoch mužov UNIESLI z domu! Ostali iba vytrhané kamery: Mrazivé, ku komu vedie stopa FOTO

Už takmer mesiac ich nikto nevidel. Tomáš Kotvas (45) a František Hanečák (43) zmizli priamo z domu v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Polícia ich vedie ako nezvestných a pracuje aj s verzio
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
ALARMUJÚCA situácia v Chorvátsku: Domáci bojujú proti turistom! Vkročili do môjho domu a spýtali sa, kde je toaleta
Mikulec a Zurian si na internete nič nedarovali: Slová o potkanoch aj obvinenia z úplatkov! Reagoval aj minister vnútra
MIMORIADNY ONLINE Drží Amerika Ukrajinu na uzde? Pentagón má údajne blokovať raketové údery na Rusko