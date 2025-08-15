Slová, z ktorých budete mať ZIMOMRIAVKY: Čerstvú mamičku Klaudiu na toto NIKTO nepripravil!

Influencerka Klaudia Maniak, známa pod menom Just Klaudy, prežíva najintenzívnejšie obdobie svojho života – prvé dni materstva. Po náročnom pôrode, ktorý bol podľa jej slov ťažší, ako si všetci traja predstavovali, si užíva doma so svojím manželom a ich prvorodeným synčekom Sebastianom.
