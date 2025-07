Damon Albarn, Africa Express, Pohoda 2025

Bitka o britpop (Battle of Britpop) definovala jednu hudobnú éru. Všetko to začalo pred 30 rokmi, v auguste 1995, vydaním očakávaných singlov Blur a Oasis v rovnaký deň – Country House a Roll With It. Súperenie o prvenstvo mohlo začať. Lídrom britskej scény začali na krk šliapať začínajúci Oasis. Na oboch stranách bol dostatok sebavedomia aj veľké egá.