Neuveríš, čo prekvapilo pri cestovaní Gen Z: Staršia generácia sa na tom solídne zabáva

Mladí cestovatelia často natrafia na svojich cestách na rôzne nečakané situácie. Gen Z nechýba odhodlanie, no aj napriek tomu, že sa môžu stretnúť s niečím, čo pre nich pôsobí ako z inej dimenzie. Ak ich niečo také postretne, s chuťou to zdieľajú na sociálnych sieťach a nie je to inak aj v tomto prípade.