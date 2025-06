TOTO je pravda o olejoch, ktorú vám influencerky nepovedia

Olej do šalátu, na panvicu, na vlasy, na zuby, do úst... a najlepšie každý iný! Internet je momentálne doslova prepchatý radami, čo s olejmi – no nie vždy ide o rady, ktoré prežijú stret s realitou (ani s logikou). Takže ako to teda je? Môžeme variť s olivovým? Zvládne kokosový olej pleť aj ústnu hygienu? A je fakt pravda, že čím drahší olej, tým lepší?